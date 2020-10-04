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Okur Postası 'Nefsin ve şeytanın tuzaklarından kendimizi koruyabiliriz'
Okur Postası

'Nefsin ve şeytanın tuzaklarından kendimizi koruyabiliriz'

Gazetemiz okurlarından Ali Lale, "Nefsin ve şeytanın tuzaklarından kendimizi koruyabiliriz" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 23:13:00 -
'Nefsin ve şeytanın tuzaklarından kendimizi koruyabiliriz'

Sabır kelimesi, dilimizde oldukça sık kullanılan kelimelerden birisidir. Sabır, Arapça dilinden Türkçe’mize geçmiştir. TDK’ye göre sabır kelimesi anlamı şu şekildedir: • Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç. İnsan, sosyal bir varlıktır. Rabbi onu birçok duygularla donatılmıştır. Toplum içinde bulunan insanların tümü olaylar karşısında değişik tepkiler gösterir. Bu tepkilerin kiminde normal dozda seyreder, kiminde aşırı dereceye yükselir. Olaylar karşısında aşırı derecede öfkelenen insanın kalp atışların hızlanması ve kanın beyne vurmasıyla kızgınlık ifadesi yüze vurur. O anda akıl devre dışı kalır. Olay karşısında soğukkanlılığını kaybeden insan, öfkelenmesine sebebiyet verene zarar vermeye çalışır. Şayet karşısında güçlü biri varsa kanı çekilir. İnsan o anda istemediği halde kendisine zarar vermiş olur. İşte sabır zırhını giydiğimizde, bizleri bu tehlikelerden korur. Öfkenin panzehiri olan sabır kavramını iyi öğrenerek bu konuda ayet ve hadis ışığında kendimizi eğiterek hayatımızı aydınlatacak ve Allah’ın sevgisini kazandıracak bu kavram sürekli gündemimizde tutmalıyız. Böylelikle nefsin ve şeytanın tuzaklarından kendimizi koruyabiliriz.

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