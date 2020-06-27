Nefret gözlerini kör etti! AB’den skandal Türkiye kararı

Avrupa Birliği ülkeleri dış sınırlarını hangi ülkelere açıp açmayacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak 1 Temmuz'dan itibaren bazı şatların yerine getirilmesi koşuluyla Çin dahil 15 ülkeye sınırların açılması seçeneği ağırlık kazandı. 15 ülkenin bulunduğu söz konusu taslak listede bu kez Türkiye yer almadı.

Geçtiğimiz perşembe günü, AB yetkililerinden edindiği bilgiye dayandırarak yayımladığı taslak listede Türkiye de yer almıştı. Ancak AFP haber ajansının görüşmelere ilişkin aktardığı son bilgiye göre Türkiye şimdilik listeden çıkarıldı.

Cuma akşamı büyükelçi düzeyinde yapılan toplantıda birçok ülke konuyla ilgili görüş bildirmedi. Üye ülkelerin bugün Brüksel saati ile 18:00'e kadar görüşlerini bildirmeleri talep edildi. Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Hırvatistan'ın atılacak adımları belirleyeceği ifade edildi.

Son taslak listede bulunan ülkeler:

Cezayir

Avustralya

Kanada

Gürcistan

Japonya

Karadağ

Fas

Yeni Zelanda

Ruanda

Sırbistan

Güney Kore

Tayland

Tunus

Uruguay

Çin (Bazı koşulları yerine getirmesi halinde)

Avrupa Birliği'nin Pekin'e sınırlarını açması halinde Çin'in de aynı şekilde sınırlarını AB vatandaşlarına açması talep ediliyor.

Andorra, Monako, Vatikan ve Saint-Marin vatandaşlarının da AB'ye girişinin kabul edilme ihtimali yüksek.

Türkiye taslak listeden çıkarıldı

Taslak listede ABD ile Türkiye'nin yanı sıra Covid-19 vakalarının en çok görüldüğü ülkelerden Rusya ve Brezilya da yer almıyor.

Schengen bölgesinde serbest bir şekilde dolaşılabildiği için Avrupa Birliği kendi içinde koordinasyonu sağlamaya çalışıyor.

Diplomatik kaynaklar, hangi kriterlere göre listelerin hazırlanacağı yönünde ülkeler arasında anlaşmazlık olduğunu dile getiriyor.

Her iki haftada bir yeniden gözden geçirilecek olan tartışmalı listenin gelecek hafta resmi olarak yayımlanması bekleniyor.