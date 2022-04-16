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Yemek Tarifleri Nefis şimşak börek nasıl yapılır? Pratik yufka böreği
Yemek Tarifleri

Nefis şimşak börek nasıl yapılır? Pratik yufka böreği

3 dakika böreği tarifi | İftar sofrası için hızlıca bir börek hazırlamak isteyenler "3 dakika böreği nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 3 dakikada börek nasıl yapılır? İftara kadar hızlı pişen börek tarifi

Yeniakit Publisher
2022-04-16 18:58:00 -
Nefis şimşak börek nasıl yapılır? Pratik yufka böreği

İftar içir şipşak bir börek tarifi mi arıyorsunuz; işte, 3 dakika böreği tarifi:

Pratik yufka böreği

Malzemeler:

3 adet yufka

  • 2 su bardağı süt
  • 3 adet yumurta
  • 1 kase peynir
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım demet dereotu

Nefis şimşak börek nasıl yapılır?

Yufkaları küçük küçük didikleyin.

Geniş bir kasenin içinde diğer malzemeleri iyice karıştırın.

Ardından yufkaları da bu karışıma ilave edin.

Bu karışımı güzelce tepsiye dizip, fırına sürün.

Afiyet olsun.

El açması kol böreği tarifi | Kol böreği nasıl yapılır?
El açması kol böreği tarifi | Kol böreği nasıl yapılır?

Yemek Tarifleri

El açması kol böreği tarifi | Kol böreği nasıl yapılır?

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