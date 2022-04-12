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Yemek Tarifleri Nefis lezzetli revani nasıl yapılır? Kolay revani tarifi
Yemek Tarifleri

Nefis lezzetli revani nasıl yapılır? Kolay revani tarifi

İftarın ardından tatlı tüketmek isteyenler 'Revani nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Revani için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü revani tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-04-12 17:14:00 -
Nefis lezzetli revani nasıl yapılır? Kolay revani tarifi

Ramazan ayında tatlı tarifleri daha çok araştırılmaya başlandı. Hem kolay hem de lezzetli bir tarif arayanlar ‘Revani nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Kolay revani tarifi

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 3 adet yumurta
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 su bardağı irmik
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı su
  • 2,5 su bardağı şeker
  • Yarım limonun suyu

Nefis lezzetli revani nasıl yapılır?

Revani hazırlamak için işe öncelikle şerbet ile başlamanız gerekiyor.

Su ve şekeri tencereye alın. Şerbet kıvam alınca limon suyunu ekleyip 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Bir yoğurma kabının içine yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın.

Ardından yağ, yoğurt ve irmiği ekleyin.

Son olarak vanilin, kabartma tozu ve unu ekleyip karıştırın.

Hamuru yağladığınız tepsiye boşaltıp üzerini düzeltin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında revaniyi 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız tatlının ilk sıcağı çıkınca şerbeti üzerine gezdirin.

Ardından tatlınızı dilimleyin ve soğumaya bırakın.

Revani şerbetini çekince ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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