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Yemek Tarifleri Nefis körili tavuk tarifi | Pratik tavuk yemeği tarifi körili tavuk nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Nefis körili tavuk tarifi | Pratik tavuk yemeği tarifi körili tavuk nasıl yapılır?

İftara ne pişirsem? İftar için leziz ve kolay bir tarif hazırlamak isteyenler ‘Köri soslu tavuk nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tam ölçülü körili tavuk nasıl yapılır? Denenmiş köri soslu tavuk tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-04-13 17:32:00 -
Nefis körili tavuk tarifi | Pratik tavuk yemeği tarifi körili tavuk nasıl yapılır?

Pek çok kişi iftarda farklı ve leziz tarifler denemek istiyor. İftara farklı bir tavuk tarifi isteyenler “Körili tavuk nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, köri soslu tavuk için hangi malzemeler gerekli?

Nefis körili tavuk tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet tavuk göğsü
  • Yarım kutu sıvı krema
  • 1 çay kaşığı köri
  • 1 çal kaşığı tuz
  • 4-5 adet arpacık soğan
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • Zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı parmesan ya da rende kaşar peyniri

Pratik tavuk yemeği tarifi körili tavuk nasıl yapılır?

Tavuk etini jülyen olarak doğrayın.

Bir kabın içerisine tavuğu alın ve üzerine zeytinyağı gezdirin.

Tavuğun üzerine kekik, karabiber ve kırmızı toz biberi ekleyip karıştırın.

Tavuğun üzerini kapatın ve buzdolabında birkaç saat dinlendirin.

Bir tavayı ısıtın ve tavuk etlerini sosuyla birlikte alın.

Ardından tavaya arpa soğanları ilave edin.

Birkaç dakika sonra köri, tuz ve kremayı ilave edin.

Arzu ederseniz parmesan ya da kaşar peynirini ekleyin.

Körili tavuğu sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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