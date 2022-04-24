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Yemek Tarifleri Nefis hoşaf tarifi | Üzüm hoşafı nasıl yapılır? Üzüm hoşafı tarifi
Yemek Tarifleri

Nefis hoşaf tarifi | Üzüm hoşafı nasıl yapılır? Üzüm hoşafı tarifi

Ramazan ayında sıklıkla tüketilen hoşafın nasıl yapıldığı araştırılıyor. Peki, hoşaf nasıl yapılır? Tam ölçülü hoşaf tarifi | Denenmiş şekeri yerinde hoşaf tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-04-24 19:13:00 -
Nefis hoşaf tarifi | Üzüm hoşafı nasıl yapılır? Üzüm hoşafı tarifi

Özellikle ramazan ayında bağırsak ve mide sorunlarının önüne geçilmesi için hazırlanan hoşafın nasıl pişirildiği, tam ölçülü tarifi araştırılıyor. Peki, üzüm hoşafına ne kadar üzüm ne kadar su koymak gerekir?

Nefis hoşaf tarifi

Malzemeler:

  • 2 su bardağı sarı çekirdeksiz üzüm
  • 1 çay bardağı şeker
  • 5 su bardağı su

Üzüm hoşafı nasıl yapılır? Üzüm hoşafı tarifi

Bir tencereye su ve üzümü alıp 10-15 dakika bekletin.

Ardından üzümü süzün ve tencereye 5 su bardağı şeker alın.

Su kaynayınca ocağın altını kısıp şekeri ekleyin.

Şeker eklendikten 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Hoşafı ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Hoşafın faydaları nelerdir?

Lifli içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır, sindirimde kolaylık sağlar ve kabızlık için birebirdir.

Mide rahatsızlıklarının tedavisinde rolü büyüktür. Ülser gibi tedavisi zor hastalıklar için şifa kaynağıdır.

Böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Kalp dostudur.

Cilt için yararlıdır.

Kansere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

İçindeki meyvelerde bulunan vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri barındırır. Bu nedenle vücudumuza güç katar.

Zihinsel yorgunluğun giderilmesini sağlar.

Vücudumuzun su ihtiyacı karşılar.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

İştah açar.

Astım hastalığına iyi gelir.

Gribal enfeksiyona karşı koruyucudur.

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