Nef’in bayrağını fikir ihracıyla dalgalandıracak

Global gayrimenkul sektörünün toplam stok değerinin 220 trilyon dolar olduğunu söyleyen Erden Timur, dünyaya açılma hikâyesinde ders niteliği taşıyan mesajlarını ise şöyle sıraladı: “Bu kadar büyük bir nüfus ve etkileşim var biz de mevcut çağın çok daha gerisindeyiz... Biz gerçekten dünyada diğer markası konutçularla kıyaslandığında, markalaşma ve tasarım kalitesi anlamında kendi vizyonumuza nazaran çok daha ilerideyiz, bunu net şekilde söyleyebilirim. Rekabet anlamında çok zor bir rekabet içinde bu tip avantajlarımız var. Bunu işbirlikleriyle farklı bir şeye çevirebiliriz. Yeter ki, arzumuz olsun çünkü bizim ülkemizin alım gücü ile birlikte bir konut tüketme limiti var. Bu limiti hep burada üreterek biz artıramayız. Bu tamamen alım gücüne bağlı. O yüzden yurt dışına gitmek de markalaşma ve fikir ihracatı ile mümkün ve bizden birçok firmada bu potansiyel var.”

Fikir ihracatı ile büyüyeceğiz

Erden Timur konuşmasının devamında özgüvenin önemine de değinerek şu görüşlerini paylaştı: “Kısır olarak şöyle düşünüyoruz; PR yapıyorlar amaç yurtdışı değil diyerek dalga geçme bile oluyor. Bu hep çekişmekten oluyor. İlk 2010’da Dallas’a gittiğimizde orada büyük bir yer alıyorduk tam meydanda. Oranın karşısındaki Sheraton’un sahibi bizi otelinde ağırladı. Başka bir otelin sahibi belediye başkanı ile tanıştırdı. Hep Dallas’ı büyütmemiz lazım diye konuşuyorlar ki Dallas Amerika’nın beşinci en büyük ekonomisi. İstanbul’da ise sürekli bel altı köstek gördüm. Bu şekilde biz memleketimizi geliştiremeyiz bence. Fikir ihracatı ve markalaşma özgüvenle olur. Özgüven de tamamen başkasına destek olmak ve başkalarını da kalkındırmaktan geçer çünkü özüne güvenen adam herkesin gelişimini ister. Kimsenin gelişimini tehdit olarak algılamaz. Biz de yeni bir fikir görsek ben hemen onunla ilgilenmeye çalışıyorum. Çünkü böyle şeylerle memleketimiz kalkınacak. O yüzden ana gündemimizin hem üretim modellerini değiştirmek hem de markayı nasıl ihraç edebilirize getirebilirsek konut markaları anlamında çok büyük bir potansiyele sahibiz diye düşünüyorum.”