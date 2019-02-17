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Nefessiz kalan sokak köpeğini tesis sorumlusu kurtardı

Zonguldak’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fener sahasında sokak köpeği tesisin tellerine takılarak nefessiz kaldı.

17 Şubat 2019 Pazar 13:00
Nefessiz kalan sokak köpeğini tesis sorumlusu kurtardı

Zonguldak’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fener sahasında sokak köpeği tesisin tellerine takılarak nefessiz kaldı. Köpeğin imdadına sporcular ve hocalar yetişti


Sahada antrenman yapan sporcular hemen tesis sorumlusu 52 yaşındaki Ayhan Hotan’a haber verdi. Hotan, makas yardımıyla sokak köpeğini tellerden kurtararak nefes almasını sağladı. Ardından tesis sorumlusu Ayhan Hotan, köpeğin üzerinde oluşan yara bere izlerini tedavi ederek karnını doyurdu. Hotan’ın yapmış olduğu bu anlamlı hareket antrenör ve sporculardan büyük takdir topladı.


Tesis sorumlusu Ayhan Hotan, ’’sporcular yanıma geldi hocam köpek sıkışmış dediler. O anda hemen koştum. Köpeğin boynuna teller dolanmış. Nefes alamayacak hale gelmiş. Hemen telleri bıçakla keserek köpeğin nefes almasını sağladık. Köpeği ondan sonra tellerden ayıkladım. Şuandan durumu gayet iyi’’ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 13:00
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