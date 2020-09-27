Nefesler tutulmuştu! Galatasaray ve Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaşıyor

Süper Lig'in 3. haftası dev Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle devam ediyor. 392. randevularına çıkan taraflar galibiyet için kozlarını paylaşıyor.

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstleniyor. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy. AVAR koltuğunda ise Serkan Tokat ve Bahattin Duran oturuyor.

Karşılaşmalarda Fenerbahçe üstünlüğü

392. kez çıkılan ezeli rekabette Galatasaray'ın 124, Fenerbahçe'nin ise 146 galibiyeti bulunuyor. 121 müsabaka beraberlikle sonuçlanırken, sarı lacivertliler toplamda 536; sarı kırmızılılar ise 488 gol buldu.

Taraflar Süper Lig'de 127. kez karşılaşırken, 126 karşılaşmanın 50'si Fenerbahçe'nin; 34'ü ise Galatasaray'ın galibiyetiyle tamamlandı. 42 lig karşılaşmasında ise kazanan olmadı.

İşte ilk 11'ler:

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia

Fenerbahçe'de ilkler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayı ilk kez Galatasaray derbisinde giydi.

Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray derbisine 11'de başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

Teknik direktör Erol Bulut, hastalığı sebebiyle sezon başında takımla fazla çalışma fırsatı bulamayan Sosa'yı, ligde Çaykur Rizespor karşısında 77. dakikada, Atakaş Hatayspor karşısında ise ikinci yarıda oyuna almıştı.

Dirar ile Rodrigues kadroya alınmadı

Teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray karşısında Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i 21 kişilik kadroya almadı.

Genç teknik adam, hafif sakatlığı bulunan Dirar ile takımdan gönderilmesi gündemde olan Garry Rodrigues'e Galatasaray derbisinin kadrosunda yer vermedi.

İlk yarı sona erdi

Düşük tempoda başlanan dev derbinin ilk yarısı hakem Ali Palabıyık'ın düdüğüyle birlikte 0-0 sona erdi.