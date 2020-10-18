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Korona Virüs Nefesle yapılan koronavirüs testi geliştirildi
Korona Virüs

Nefesle yapılan koronavirüs testi geliştirildi

Japonya’da bir üniversite ve tıbbi ekipman üreticisi şirket, koronavirüs enfeksiyonunu nefesten tespit edebilen bir sistem geliştirdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:14:00 -
Nefesle yapılan koronavirüs testi geliştirildi

Japonya'daki Tohoku Üniversitesi ve tıbbi ekipman üreticisi Shimadzu Corp. yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonlarını tespit etmek için yeni bir test metodu geliştirdi. Potansiyel virüs taşıyıcılarının nefesindeki su buharını analiz ederek içerdiği proteinler üzerinden enfekte olup olmadıklarını belirleyen sistemin verdiği sonucun doğruluğunun ise yaygın olarak kullanılan polimeraz zincir reaksiyon (PCR) testleriyle neredeyse aynı olduğu açıklandı. Yaklaşık 1 saat içinde sonuç verdiği kaydedilen sistemin seri kullanımına geçilmesi halinde, söz konusu test metodunun kullanımı konusunda dünyada bir ilk olacak.

Tohoku Üniversitesi ve Shimadzu Corp. yaklaşık 6 ay sürecek klinik çalışma sürecinin ardından yeni test teknolojisini birkaç yıl içinde pratik kullanıma sunmayı hedeflediklerini duyururken, cihazın koronavirüs dışındaki birçok virüsün teşhisinde de kullanılması bekleniyor.

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