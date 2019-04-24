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Nefes kesen uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Şişli’de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar havadan görüntülendi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 13:54
Nefes kesen uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Şişli’de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar havadan görüntülendi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 20 Nisan’da Şişli’de yapılan uygulama sırasındaF.D. (23) isimli şahıs 0,98 gram uyuşturucu madde ve 8 bin 500 TL para ile yakalandı. Konuyla ilgili araştırmalarını derinleştiren ekipler “Devran” lakaplı bir şahsın yüklü miktarda uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince oluşturulan özel tim ekipleri nefes kesen uyuşturucu operasyonuna imza attı.


23 Nisan’da düzenlenen ve “15 Temmuz Demokrasi Şehidi Fahreddin Yavuz” ismi verilen operasyonda Şişli Kuştepe Mahallesi’nde belirlenen 3 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Helikopter destekli yürütülen operasyonda “Devran” lakaplı Y.Z.Ç. (34) ile B.S. (26), A.Ö. (45), C.C. (42), M.A. (23) ve Suriye uyruklu M.K. (25) yakalanarak gözaltına alındı.


Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise, 1 kilo 185 gram kokain, bin 366 adet uyuşturucu hap, 66 gram marihuana uyuşturucu maddesi, 48 gram emdi uyuşturucu maddesi, 3 gram skunk maddesi, 3 adet hassas terazi, 8 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinin takip edildiği 1 adet dizüstü bilgisayar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 830 TL ve 100 Dolar, 1 adet sahte kimlik, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi.


Yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelilerden C.C.’nin “Uyuşturucu madde ticareti” ve “Suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak” suçlarından arama kaydı bulunduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Z.Ç. ve F.D. tutuklanırken A.Ö. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. M.K., M.A. ve B.S. isimli şüpheliler savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. C.C. isimli şüphelinin ise adliyeye sevki bugün gerçekleşti.


Öte yandan, nefes kesen uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 13:54
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