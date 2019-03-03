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Göztepe-Konyaspor maçında kazanan yok!

Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor, evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

03 Mart 2019 Pazar 15:49
Göztepe-Konyaspor maçında kazanan yok!

Süper Ligde Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor, Göztepe'yi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda konuk etti.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip 18. dakikada Filipovic'le 1-0 öne geçti. Golden 3 dakika sonra ise Göztepe'de Kadah'ın topu üst direkten geri döndü. İlk 45 dakikada da Konya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan taraf Göztepe oldu. 54. dakikada Yasin'le golü bulan İzmir ekibi 1-1'lik beraberliği yakaladı. Yalnızca 1 dakika sonra ilk yarıda olduğu gibi yine Kadah'ın topu direkten döndü.

Konyaspor penaltı kaçırdı

90+1. dakikada Kadu'nun Jahovic'e müdahalesini VAR'a gidip izleyen hakem Abdülkadir Bitigen penaltı kararı verdi ve Kadu'ya da 2. sarıdan kırmızı kart gösterdi. Fakat topun başına geçen Skubic'in penaltısını Beto kurtardı ve takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor puanını 35'e yükseltirken, Göztepe de 26. puanını hanesine yazdırdı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:49
  1. İzmir
  2. Göztepe
  3. Konyaspor

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