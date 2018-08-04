0553 313 94 23

Nefes kesen görüntüler! Aralarında Türkiye de var

Gürcistan'da Türkiye'nin de katılımıyla başlayan ‘Noble Partner 2018' çok uluslu askeri tatbikatı nefes kesti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:29

NATO'nun desteğiyle Gürcistan'da 4'üncüsü düzenlenen ‘Noble Partner 2018' çok uluslu askeri tatbikatının başkent Tiflis'e yakın Vaziani askeri üssünde hızla devam ettiği bildirildi. Gürcistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Vaziani askeri üssünde çeşitli askeri tatbikatların gerçekleştirildiği belirtilerek aynı zamanda eğitim aşamasında diğer otomatik ateşli silah türlerinin uygulandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Gürcistan Silahlı Kuvvetleri 1. Piyade Tugayı 12. Taburunun, otomatik ateşli silahlardan farklı türlerde atış egzersizleri gerçekleştirdiği kaydedildi. Aynı zamanda, Ukrayna silahlı kuvvetleri temsilcilerinin Gürcü askerlerle taktik egzersizleri yürüttüğü ve deneyimlerini birbirleriyle paylaştıkları aktarıldı. ABD askerleri zırhlı araç "Strayker" ile tatbikata iştirak ettiği ifade edildi.

NOBLE PARTNER 2018

Gürcistan'da 4'üncüsü düzenlenen ‘Noble Partner 2018' iki hafta boyunca devam edecek. Tatbikata, Türkiye, Gürcistan, ABD, İngiltere, Almanya, Estonya, Fransa, Litvanya, Polonya, Norveç, Ukrayna, Azerbaycan ve Ermenistan katılıyor. Türkiye'den 4 subayın tatbikat karargahında görev yapmak üzere ‘Noble Partner 2018' çok uluslu askeri tatbikata katılım sağladığı belirtildi.

1 Ağustos'ta Noble Partner 2018'in Gürcistan'ın Vaziani askeri üssünde resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:29
  1. Noble Partner 2018
  2. NATO
  3. tatbikat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye uyarı!
    1. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye uyarı!
    2. Birleşmiş Milletler kritik bölgeye..
    3. Diyarbakır'da "joker" operasyonu: 50..
    4. ABD'den kritik hamle! Savaş..
    5. Nevşehir'de FETÖ firarisi eski pilot..
    6. Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk..
    7. O muhtar konuştu! Türk ordusu varsa...
    8. Türkiye'den ABD'ye karşı hamle!..
    9. Manisa'da korkunç kaza: 1 ölü, 24 yaralı
    10. FETÖ firarisi pilot yakalandı
    11. İstanbul'da otomobil hırsızlarına..
    12. Fatih'te korkutan yangın
    13. Şile’de dalgalara kapılan çocuk kayboldu
    14. BiM kritik bölgeye geri dönüyor
    15. Manisa'da yolcu otobüsü devrildi!
    16. Kırklareli'nde boğulma: 1 çocuk öldü,..
    17. Kemal Kılıçdaroğlu 100 günlük eylem..
    18. Şehit eşine icra takibi
    19. Süper Lig'in kombine şampiyonu belli..
    20. 2018 LGS ek kontenjan ve ikinci..
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!