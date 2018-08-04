Nefes kesen görüntüler! Aralarında Türkiye de var

NATO'nun desteğiyle Gürcistan'da 4'üncüsü düzenlenen ‘Noble Partner 2018' çok uluslu askeri tatbikatının başkent Tiflis'e yakın Vaziani askeri üssünde hızla devam ettiği bildirildi. Gürcistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Vaziani askeri üssünde çeşitli askeri tatbikatların gerçekleştirildiği belirtilerek aynı zamanda eğitim aşamasında diğer otomatik ateşli silah türlerinin uygulandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Gürcistan Silahlı Kuvvetleri 1. Piyade Tugayı 12. Taburunun, otomatik ateşli silahlardan farklı türlerde atış egzersizleri gerçekleştirdiği kaydedildi. Aynı zamanda, Ukrayna silahlı kuvvetleri temsilcilerinin Gürcü askerlerle taktik egzersizleri yürüttüğü ve deneyimlerini birbirleriyle paylaştıkları aktarıldı. ABD askerleri zırhlı araç "Strayker" ile tatbikata iştirak ettiği ifade edildi.

NOBLE PARTNER 2018

Gürcistan'da 4'üncüsü düzenlenen ‘Noble Partner 2018' iki hafta boyunca devam edecek. Tatbikata, Türkiye, Gürcistan, ABD, İngiltere, Almanya, Estonya, Fransa, Litvanya, Polonya, Norveç, Ukrayna, Azerbaycan ve Ermenistan katılıyor. Türkiye'den 4 subayın tatbikat karargahında görev yapmak üzere ‘Noble Partner 2018' çok uluslu askeri tatbikata katılım sağladığı belirtildi.

1 Ağustos'ta Noble Partner 2018'in Gürcistan'ın Vaziani askeri üssünde resmi açılış töreni gerçekleştirildi.