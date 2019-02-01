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Nefes borusuna süt kaçan bebek öldü

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 3 aylık Suriyeli bebek, emzirme sırasında soluk borusuna süt kaçması sonucu yaşamını yitirdi

01 Şubat 2019 Cuma 16:20
Nefes borusuna süt kaçan bebek öldü

Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık Suriyeli kız bebek, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Hayati Harrani Mahallesi'nde 3 aylık Türkiye Elhamdo'yu emziren Suriyeli anne Sofa Elhamdo, bebeğinin nefessiz kaldığını fark edince durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından bebeği, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Emzirme sırasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 16:20
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