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Nefes borusuna mama kaçan bebek hayatını kaybetti

Samsun’da nefes borusuna, yediği mama kaçan 4 aylık bebek hayatını kaybetti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:22
Nefes borusuna mama kaçan bebek hayatını kaybetti

Samsun’da nefes borusuna, yediği mama kaçan 4 aylık bebek hayatını kaybetti.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 aylık bebek Hiranur Özdemir annesi tarafından yedirilen mamanın nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Hiranur bebek, annesi tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Ancak, Hiranur Özdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:22
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