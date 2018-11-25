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Nefes borusuna buğday kaçan Suriyeli bebek boğuldu

25 Kasım 2018 Pazar 20:46
Nefes borusuna buğday kaçan Suriyeli bebek boğuldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, nefes borusuna buğday kaçan Suriyeli bebek öldü.

Merkez Eyyübiye ilçesi Hayati Harrani Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu aile, 6 aylık Hayat Cedan'ın nefes alamadığını fark etti.

Aile, bebeklerini kendi imkanlarıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Hastanedeki kontrollerde nefes borusuna buğday kaçtığı belirlenen bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayat Cedan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 20:46
  1. bebek ölümü
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