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"Nefes bebek" için bakanlık devrede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Nefes bebeğin hastaneye yatışının ve gerekli takibin yapılması için talimat verilmiştir"

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:49
"Nefes bebek" için bakanlık devrede

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalp ve akciğer sorunları bulunan Nefes bebeğin hastaneye yatışının ve gerekli takibinin yapılması talimatı verildiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından medyada yer alan "Nefes bebek" ve sağlık durumu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Kalbinde yırtık, makat darlığı ve akciğer kaynaklı nefes problemi olması sebebiyle sağlık durumunun riskli olduğu belirtilen Nefes bebek için sanatçı Demet Akalın'ın, "Hastane bulur muyuz? Sağlık Bakanlığı sesimizi duyar mı?" şeklindeki çağrısına yanıt veren Koca, şunları kaydetti:

"Nefes bebeğin yatışının ve gerekli takibin yapılması için talimat verilmiştir. Nefes yavrumuza acil şifa diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın sesine kulak vermek en birincil vazifelerimizdendir."






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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:49
  1. Nefes bebek
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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