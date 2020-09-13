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Korona Virüs Nefes alamayınca her şey anlamını kaybediyor
Korona Virüs

Nefes alamayınca her şey anlamını kaybediyor

Kovid-19'u zorlu bir sürecin ardından yenmesine rağmen yoğun bakımda yaşadıklarını unutamayan DÜ Öğretim Görevlisi Muharrem Tunç, "Sağımda solumda entübe olup ölen hastaların son anlarını gördüm, korkunçtu. İnsanın gözü kulağı, eli, ayağı olmasa hayat sürüyor ama nefes almayınca hiçbir şeyin anlamı kalmıyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:05:00 -
Nefes alamayınca her şey anlamını kaybediyor

Dicle Üniversitesi (DÜ) Öğretim Görevlisi 55 yaşındaki Muharrem Tunç, koronavirüs tedavisi gördüğü yoğun bakımdaki sıkıntılı süreci hafızasından silemiyor.

Yabancı Diller Yüksek Okulunda görevli Tunç’un hafif ateş şikayetiyle gittiği hastanede testi pozitif çıktı. Evde 5 gün ilaç tedavisi uygulanan Tunç’un durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Tunç, pandemi hastanesine dönüştürülen DÜ Kalp Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 10 gün tedavi gördü.     

Korkunçtu

Tedavisinde 18. günü geride bırakan Tunç, "Yoğun bakımdayken gözümün önünden tüm hayatım geçti. Dışarıda çok bilinçli, dikkatliydim. Hijyen kurallarına, mesafeye, maske takmaya çok özen gösterdim. Hatta toplu yerlere gidince çift maske takıyordum ama buna rağmen virüs kaptım. Beraber kahvaltı yaptığım bir akrabadan dolayı virüse yakalandım" dedi.     

"İnsanın gözü kulağı, eli, ayağı olmasa hayat sürüyor ama ciğerleri olmayınca, nefes almayınca dünya daralıyor. Ne yapacağınızı bilemez hale geliyorsunuz. İnsan nefes almayınca hayatın bir anlamı yok" diyen Tunç, şöyle konuştu: "Yoğun bakımda Allah'a sığındım. O zor anda tek çare Rabb'ime sığınmaktı. Manevi olarak nefes aldım. Sonuçta çok zor bir süreçti. Ne olur bu duruma düşmeden tedbirlere uyun. Yanımda, yakınımda ölenler oldu. Sağımda solumda entübe olup ölen hastaların son anlarını gördüm, korkunçtu. Allah bir daha ne bana ne de başkasına göstermesin."

Tunç, kişinin kendisinin yanı sıra yakınlarını da bu virüsten koruması gerektiğine işaret ederek, böyle düşünülmesi halinde toplum sağlığına katkıda bulunulacağını vurguladı.

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