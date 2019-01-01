Nef’e bir gurur kaynağı daha

Nef, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’nin araştırmasına göre, Türkiye’nin en değerli gayrimenkul markası oldu. Türkiye’nin en değerli 100 markasının açıklandığı listede NEF de yer aldı. Nef, 121 milyon dolarlık marka değeriyle Brand Finance araştırmasında “Türkiye’nin en değerli gayrimenkul markası” oldu. Galatasaray ana sponsorluğu, en yüksek kredi notuna sahip gayrimenkul firması olması ve 407 milyon liralık ödenmiş sermaye artışıyla dikkati çeken Nef, yeni hedefini Türkiye’nin en değerli ilk 10 markası arasına girmek ve global gayrimenkul pazarında Türkiye’yi temsil etmek olarak açıkladı.