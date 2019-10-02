Nef, planlarını adım adım uyguluyor

Toplam konut satış tutarında son 4 senenin lideri olan Nef, 2019 başında ortaya koyduğu planlarını adım adım uyguluyor. 407 milyon lira ödenmiş sermaye artışı ile gündeme gelen şirket, 50 milyon lira tutarındaki tahvilin 8. ve son kupon ödemesinin gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Toplamda 275 milyon lira tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren Nef, bu son ödeme ile bugüne kadar toplam 368 milyon lira tahvil itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirmiş oldu.

728 gün vade

Açıklamada, “Şirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı sunulan 728 gün vadeli 50.000.000-TL nominal değerli, 3 ayda bir değişken kupon ödemeli tahvilin (ISIN: TRSTIMGE1918), 8. ve son kupon ödemesi ile itfası 2 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

4 projede teslim yılı

Son 4 yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, konut teslimlerine 2019’da da devam ediyor. 2019 başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerinin teslimlerini tamamlayan Nef, İş GYO ile birlikte geliştirdikleri İnistanbul Topkapı projesinde de iki bin konutu geçtiğimiz ay teslim etti. Projede yer alan 2 bin 741 konutun tamamı, proje inşaatı tamamlanmadan satılmıştı.

407 milyon lira sermaye artışı

Nef, son dönemde gerçekleştirdiği 407 milyon lira ödenmiş sermaye artışı ile de dikkat çekmişti. Şirket, ödenmiş sermayesini geçtiğimiz yıl 52 milyon 390 bin liradan 459 milyon 174 liraya yükseltmiş ve bu artışla şirket öz kaynaklarını 1 milyar lira seviyesine yükseltmişti.

En değerli gayrimenkul markası

Nef 2019 yılı içerisinde 3. kez üst üste “Türkiye’nin En Beğenilen İnşaat Şirketi” seçilmiş ve “Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” araştırmasında yer alan tek gayrimenkul şirketi olmuştu. Nef; uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’nin araştırmasına göre 121 milyon dolarlık marka değeriyle listedeki 35. marka oldu.