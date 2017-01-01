Nef, cirosunu yüzde 20 büyüttü

Nef’in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, 2018 yılındaki performanslarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, bu yılı 2017’ye göre yüzde 20’nin üzerinde büyüme ve 1.75 milyar liralık ciroyla kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Büyümenin ana kaynağının geleneksel satış yöntemleri dışında alternatif satış kanallarına yapılan yatırımlardan kaynaklandığını belirten Çelik, “Satışlarımızın yüzde 55’i satış ofislerinde gerçekleşirken, yüzde 45’lik kısmı Anadolu’da yer alan Nef bayileri, 500’ü aşan yerli ve yabancı acenta işbirlikleri ile gerçekleşmekte” dedi. Selçuk Çelik ayrıca, lüks konut segmentinde yer alan İstanbul ve Bodrum’daki Nef Reserve projelerinin toplam ciro içindeki payının yüzde 30 oranında olduğunu da kaydetti.