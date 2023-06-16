Nef Arsa 2023 Yaz Festivalleri Lüleburgaz’da başlıyor

Güvenli arsa yatırımının öncü markası Nef Arsa, Türkiye’nin öne çıkan bölgelerinde müşterileri ile buluşturduğu arsalarda yaz festivali başlatıyor. Nef Arsa 2023 Yaz Festivalleri, arsa yatırım hayalini gerçekleştirmek isteyenlerin Nef Arsa deneyimini yakından tanıyacakları ve aileleriyle birlikte doğa içinde vakit geçirebilecekleri etkinlikler olarak planlandı. 2023 yaz ayları içinde planlanan 4 etkinlikten ilki 17-18 Haziran tarihlerinde Nef Arsa Lüleburgaz Tatarköy proje alanında gerçekleştirilecek.

Geleneksel hale getirilmesi hedeflenen Nef Arsa Yaz Festivalleri, Lüleburgaz’ın ardından Kaz Dağları, Ankara Beynam ve Sakarya arsalarında yaz boyunca devam edecek.

Hem deneyim, hem kutlama

Nef Arsa projelerinden alım yapanlar veya projeleri yakından tanıyıp yatırım yapmak isteyenleri buluşturacak etkinliklerde aileler doğanın keyfini çıkarırken; şehrin karmaşasından uzak ama doğaya yakın alanlarda yaşam kurmanın keyfini de deneyimleyebilecek.

17-18 Haziran’da Lüleburgaz proje alanında örnek modüler evler kurulurken, Nef ’in patentli buluşu olan Fold Village alanlarında eğlenceli aktivitelerle katılımcılar keyifli zaman geçirecek. Aynı zamanda Babalar Günü olan 18 Haziran Pazar günü etkinlik alanında çocuklar da babaları ile sürpriz etkinliklere katılarak Babalar Günü’nü kutlayacak.

Özel indirimler oluşturuldu

Proje alanlarında gerçekleştirilecek etkinliklerde; ailelerin doğanın keyfini çıkarması için pek çok organizasyona imza atılıyor. Çocuk eğlence alanları, yerel lezzetlerin tadımı, deneyim alanları ailelerin güzel anıları arasında yerini alacak. Aynı zamanda Nef ‘in arsa projelerinde kurguladığı yaşam alanlarını içeren Nef Arsa Fold Village konsepti içindeki ekim alanları, açık hava kütüphanesi, yerel satıcıların olduğu alanlar da festival etkinlikleri içinde deneyimlenebilecek. Projelerin gerçekleştirileceği ana parsellerde yapılacak etkinlikler, arsa alımı yapmak isteyenlere yerinde bir tecrübe de sunuyor. Bu kapsamda Nef, alanlarda yapılacak satışlara özel indirim ve ödeme olanaklarını da misafirlerine sunacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO