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Nef, 50 milyon liralık tahvil ödemesi gerçekleştirdi

Toplamda 275 milyon lira tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren Nef, bu ödemeyle herhangi bir yeni borçlanmada bulunmadan, kalan tahvil ödemesini 50 milyon liraya düşürdü- Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur:- "Hem finansal taahhütlerimizi hem de müşterilerimizin beklentilerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

05 Nisan 2019 Cuma 09:46
Nef, 50 milyon liralık tahvil ödemesi gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Nef, 50 milyon liralık tahvil ödemesi gerçekleştirdi. Toplamda 275 milyon lira tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren Nef, bu ödemeyle herhangi bir yeni borçlanmada bulunmadan, kalan tahvil ödemesini 50 milyon liraya indirdi.

Nef'in açıklamasına göre, sektördeki en yüksek kredi notuna sahip şirket, 50 milyon liralık tahvil itfa ödemesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Toplamda 275 milyon lira tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren Nef, bu ödemeyle herhangi bir yeni borçlanmada bulunmadan, kalan tahvil ödemesini 50 milyon liraya indirdi. Nef, bugüne kadar kupon ödemeleri dahil yatırımcılarına toplam 312 milyon lira ödeme gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre KAP'ta, "Şirketimizce 6 Nisan 2017'de halka arz edilen 50 milyon lira nominal değerli ve 728 gün vadeli değişken faizli tahvile ( ISIN Kodu: TRSTIMG41917) ilişkin 4 Nisan tarihli 8. kuponu olan 2 milyon 925 bin TL değerindeki son kupon ödemesi ve 50 milyon TL değerindeki itfa ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Dört yıldır tahvil piyasasında yer alan ve tahvil ihraç edebilen tek gayrimenkul şirketi olan Nef, 275 milyon lira tutarındaki toplam tahvil ihraç tutarını ödemeler sonrası 50 milyon liraya düşürmüş oldu. Nef, bu hafta içerisinde gerçekleştirdiği tahvil itfa ödemesi ve 8. kupon ödemesi ile sermaye piyasası yatırımcılarına toplam 312 milyon TL ödeme yapmış oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Nef'in 300 milyon liraya kadar borçlanma aracı ihraç başvurusunu 14 Mayıs 2015'te onaylamış, gerçeleşen başarılı tahvil ihraçlarından sonra 8 Haziran 2018'de bu rakam 600 milyon liraya çıkarılmıştı.


- "Taahhütlerimizi yerine getirdik"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, sermaye piyasalarından borçlanma alternatifini, kurumsallaşma ve alternatif fonlama kaynaklarına erişim açısından son derece önemsediklerini bildirdi.

Timur, "Tahvil ihraçlarımız oldukça volatil piyasa koşullarında gerçekleşmelerine rağmen büyük talep görmüştü. Hem finansal taahhütlerimizi hem de müşterilerimizin beklentilerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şirketimize güvenerek yatırım yapan sermaye piyasası yatırımcılarımıza tekrar teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 09:46
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