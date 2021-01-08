nef 2020’de 2 bin 50 konut teslim etti

Pandemi döneminde de çalışmalarına hiç ara vermeden devam ettiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, şunları söyledi: “Son 6 ayda tapusuyla beraber teslim ettiğimiz konut sayısı bin 817 olarak gerçekleşti. 2020’nin ilk 9 ayının pandeminin etkisi altında geçtiği göz önüne alınınca 1 milyar TL’yi aşan satış ciromuzla nispeten iyi bir yıl geçtiğini söyleyebiliriz. Öte yandan son yıllarda dijital pazarlama metotlarına yaptığımız yatırımların meyvelerini salgın sürecinde topladık. 2020’de satışımızın yüzde 23’ünü online olarak dijital satış ofisimiz Nef Online üzerinden gerçekleştirdik.” Timur, 2021’de de konut teslimlerinin devam edeceğini söyledi. Bu arada Nef ile Avdoo & Partners ortaklığında hayata geçirilen New York projesi ise Saint Marks Place 21 Ocak’ta satışa çıkıyor. Kaba inşaatı tamamlanan ve 2021’in son çeyreğinde teslim edilmesi planlanan projede fiyatlar 595 bin dolardan başlıyor. Ayrıca yüzde 10 peşinatla kalan ödemeyi teslimde yapma fırsatı sunuluyor.