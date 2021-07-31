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Biyografi Nedret Güvenç kimdir? Nedret Güvenç kaç yaşında?
Biyografi

Nedret Güvenç kimdir? Nedret Güvenç kaç yaşında?

Nedret Güvenç hayatı | Sinema oyuncusu Nedret Güvenç yaşamını yitirdi. Pek çok kişi Nedret Güvenç’in kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Nedret Güvenç kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 17:05:00 -
Nedret Güvenç kimdir? Nedret Güvenç kaç yaşında?

Nedret Güvenç 5 Eylül 1930 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda şan ve piyano eğitim alan sanatçı, tiyatroya ağırlık vermeye karar verdi. 1948'de İzmir'de tiyatroya başlayan Güvenç, İzmir Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca İstanbul'a taşındı ve İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. 1959-1960 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da konuk oyuncu olarak sahneye çıkan sanatçı, sonrasında tekrar İstanbul'a döndü. Sayısız tiyatro oyununda başrol oynayan Güvenç'in bu dalda pek çok ödülü vardır.

1974'te "En Büyük Kumar" ile yönetmenliğe başlayan sanatçı, 1995'te emekli olduğu İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan sonra "Tiyatro İstanbul" bünyesine katılmıştır. Güvenç, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. Güvenç, 31 Temmuz 2021'de İstanbul'da 90 yaşında hayatını kaybetti.

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