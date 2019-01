Nedir bu yabancı isim merakı

Ali Yiğit/Malatya

Geçenlerde mahallemizden bir esnaf aradı adres soruyordu.. Hilhous evleri varmış dedi.. Şöyle düşündüm... Hill house da ne demek diye.. Merak ettim araştırdım.. Meğer ki tepedeki ev demekmiş.. Orayı tarif ederken baktım karşısında Paradise konutları var.. Şimdi Paradise ne demek onu araştırmaya başladım.. Paradise İngilizce Cennet demekmiş.. Yani bizim mahallede bulunan sitenin ismi Cennet konutlarıymış..

Kendi mahallenize kendi şehrinize yabancı olduk gittik.. Alışveriş merkezlerinden hastanelere, lokantalardan apartman ve sitelere kadar hayatımızın neredeyse bütünü yabancı isim istilasına uğradı. Dünyada en çok konuşulan 5. dil olan Türkçenin zenginliği neden tabela ve markalara yansımıyor? Sabahleyin işe gitmek üzere erkenden kalkıyorsunuz. Üzerinize hemen Bisse marka takım elbisenizi giyerek, oturduğunuz Arterium Residence’den çıkıp yine yabancı marka otomobilinizle yola koyuluyorsunuz. Power Türk, Joy Türk, Show Radyo, Radyo Klas, Slow Türk, Capital Radyo kanalları arasında bir süre dolaşıyorsunuz. Yolunuzun üzerindeki Astoria AVM’ye uğrayıp siparişini verdiğiniz Seven Hill gömleğinizi alıyorsunuz. İşlem tamam, şimdi , ‘Cengiz Car Wash’, ‘Adnan Showroom’, ‘İsmet Marketing’ ve ‘İpek Dry House’u geçerek ulaşabilirsiniz. Ha, gün ortasında atıştırmak için yol üzerindeki Börekhci’ye uğramayı da unutmayın.

Her ne kadar aktardığımız hadise bir senaryo olsa da birçoğumuzun hayatı bu türden yabancılaşma ile karşı karşıya ve insan “Burası Türkiye mi kardeşim?!” diye sormadan edemiyor. Giydiğimiz giysilerimizden tedavi için gittiğimiz hastanelere, oturduğumuz sitelerden yemek yediğimiz lokantalara, hafta sonları vakit geçirdiğimiz alışveriş merkezlerinden tıraş olduğumuz Musta’fa Coiffeur’a kadar hayatımızın geçtiği her yeri yabancı kelimeler istila etmiş durumda. Dillerini sonsuza kadar yaşatmak üzere Orhun Kitabeleri’ni yazan, Bengü-taşlara bu zengin dili kazıyan bir milletin torunları, bugün led ekranlara, ışıltılı tabelalara yabancı isimleri yazmayı bir marifet sayıyor. Hani dilimize mi güvenmiyoruz? Yoksa kendimizi Avrupa karşısında ezik mi hissediyoruz.. Sahi tabelasında kebaphc, dönerch yazan isimlerin işleri kat be kat artıyor mu? Başka diller nasıl kendi dillerine sahip çıkıyorlarsa biz de kendi anadilimize sahip çıkmalıyız.