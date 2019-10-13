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Nedim Şener'den kendisini suçlayan PKK sempatizanı sözde avukata sert tepki!

Gazeteci Nedim Şener, CNN Türk canlı yayınında kendisine sosyal medya üzerinden Kürt düşmanı diyen, PKK destekçisi avukat Eren Keskin'e sert cevap verdi.

13 Ekim 2019 Pazar 08:25
Nedim Şener'den kendisini suçlayan PKK sempatizanı sözde avukata sert tepki!

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu programda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun Fırat’ın doğusunu işgal eden terör örgütü YPG'ye yönelik başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı konuşuldu.

Programın konuklarından gazeteci Nedim Şener, sosyal medyadan kendisini Kürt düşmanlığı ile itham eden HDP ve PKK'ya yakınlığı ile bilinen terör sevici avukat Eren Keskin'e sert cevap verdi.

Şener şunları söyledi;

"Sen nasıl bir Ş...sizsin"

"Sen nasıl bir ş...sizsin ki Eren Keskin, beni Kürt düşmanı ilan edebiliyorsun. Ben masum insanları, belki senin de canını yakacak PKK'lılardan bahsediyorum, Demirtaş soy isimli soytarının çoluk çocuğu katledeceğinden bahsediyorum, sen ban Kürt düşmanı diyorsun, alçak."

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 08:25
  1. Ordu
  2. terör örgütü YPG
  3. PKK
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Nedim Şener
  6. Eren Keskin

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  • mijiromijiro24 dk önce
    Istanbul sozlesmesi ve 6284 sayili kanundan besleniyor iste bunlar ve bunlari imzalamamızı isteyen ab bize ambargo uyguluyor el altından yeşil feminist veya pkk sever feminist dernekleri ayırmadan lgbti derneklerini de güçlendirmek için fon sağlamaya devam ediyor pkk ile yapamadığını cinsiyet ve sapkınlıklarla yapmaya calısıyor batı... bundan daha kotü bir eblehlik garabet gaflet olamaz
  • BozokBozok27 dk önce
    O alcak adamda o zaman turk halkinin dusmani. Devlet dusmani oonunde turk kelimesi tasiyan barosu hic bir islem yapmaz hatta mukafatlandirir. Turk kurt kardestur ayrim yapan kallestir.

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