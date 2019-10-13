Nedim Şener'den kendisini suçlayan PKK sempatizanı sözde avukata sert tepki!

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu programda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun Fırat’ın doğusunu işgal eden terör örgütü YPG'ye yönelik başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı konuşuldu.

Programın konuklarından gazeteci Nedim Şener, sosyal medyadan kendisini Kürt düşmanlığı ile itham eden HDP ve PKK'ya yakınlığı ile bilinen terör sevici avukat Eren Keskin'e sert cevap verdi.

Şener şunları söyledi;

"Sen nasıl bir Ş...sizsin"

"Sen nasıl bir ş...sizsin ki Eren Keskin, beni Kürt düşmanı ilan edebiliyorsun. Ben masum insanları, belki senin de canını yakacak PKK'lılardan bahsediyorum, Demirtaş soy isimli soytarının çoluk çocuğu katledeceğinden bahsediyorum, sen ban Kürt düşmanı diyorsun, alçak."