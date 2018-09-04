0553 313 94 23

Gazeteci Nedim Şener'den CHP'li Mustafa Balbay'a FETÖ dersi

FETÖ okullarının ABD'yle bağlantılı olduğunu kabul edemeyen CHP'li Mustafa Balbay'a cevap veren Nedim Şener, "FETÖ okulları CIA istasyonlarıdır" dedi.

04 Eylül 2018 Salı 08:59

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında Amerika ile FETÖ arasındaki bağlar masaya yatırıldı.

Örgütün yurt dışında açtığı okulların değerlendirilmesi üzerine CHP'li Mustafa Balbay, okulların Amerika ile bağlantısı olmadığını belirterek olaya akademik olarak yaklaştı.

FETÖ'yle mücadele kapsamında okullara karşı hareket edilmesini ifade eden CHP'li Balbay'a, gazeteci Nedim Şener cevap verdi.

"ABD'NİN İSTİHBARAT İSTASYONLARI"

Şener, "100'e yakın ülkede okul var. Bunların hiçbirisi FETÖ mücadele kapsamında değerlendirilemez. Bunların hepsi ABD'nin istihbarat istasyonlarıdır. Buradaki yabancı hocalar, direkt CIA ile bağlantılıdır.

BALBAY ÇOK AKADEMİK BAKIYOR OLAYA

Bölge analizleri yaparlar. Balbay orada çok akademik bakıyor olaya. FETÖ üzerinden bakıyor olaya.. ABD üzerinden bakacaksınız olaya." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 08:59
  1. nedim şener
  2. chp
  3. mustafa balbay
  4. abd
  5. istihbarat

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM40 dk önce
    ya bu CeHaPe lilerin kafası çok karışık yada takiyye yapıp bizi yiyorlar
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Halkbank'tan hatalı döviz alım satım açıklaması
  1. Halkbank'tan hatalı döviz alım satım..
  2. Yapılmayan transfer yüzünden..
  3. Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
  4. Gölette ayağına sarmaşık dolanan genç..
  5. Mersin’de peynir bidonundan çıkan..
  6. Van'da 14 kişilik minibüse bindirilen..
  7. Katliam evinde sır perdesi aralanıyor!
  8. Cocu'nun suyu ısındı! Fenerbahçe'de..
  9. Bakan Albayrak, Londra'da 11 finans..
  10. Meksika'da 'kartel' dehşeti! Pusu..
  11. AK Parti belediye başkan aday adayları..
  12. Örgüt duyurdu... Bu sabah öldü!
  13. Kamu spotundaki rolü gerçek oldu.....
  14. Saldırı hazırlığı içinde olan 3..
  15. 14 kişilik minibüsten 40 göçmen çıktı!
  16. Konya'da kar maskeli infaz! Eve girip..
  17. İdlib sınırına askeri sevkiyat!
  18. 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı
  19. Doğu Türkistan'da deprem!
  20. Bu kare PKK'yı korkuttu! Operasyon an..
Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz
İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
Avrupa Birliği'nden 'itidal' çağrısı
Avrupa Birliği'nden 'itidal' çağrısı