Gazeteci Nedim Şener'den CHP'li Mustafa Balbay'a FETÖ dersi

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında Amerika ile FETÖ arasındaki bağlar masaya yatırıldı.

Örgütün yurt dışında açtığı okulların değerlendirilmesi üzerine CHP'li Mustafa Balbay, okulların Amerika ile bağlantısı olmadığını belirterek olaya akademik olarak yaklaştı.

FETÖ'yle mücadele kapsamında okullara karşı hareket edilmesini ifade eden CHP'li Balbay'a, gazeteci Nedim Şener cevap verdi.

"ABD'NİN İSTİHBARAT İSTASYONLARI"

Şener, "100'e yakın ülkede okul var. Bunların hiçbirisi FETÖ mücadele kapsamında değerlendirilemez. Bunların hepsi ABD'nin istihbarat istasyonlarıdır. Buradaki yabancı hocalar, direkt CIA ile bağlantılıdır.

BALBAY ÇOK AKADEMİK BAKIYOR OLAYA

Bölge analizleri yaparlar. Balbay orada çok akademik bakıyor olaya. FETÖ üzerinden bakıyor olaya.. ABD üzerinden bakacaksınız olaya." ifadelerini kullandı.