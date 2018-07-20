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Nedim Şener Bülent Tezcan'ı rezil etti

Gazeteci Nedim Şener, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan hakkındaki iddiaları gündeme getirince canlı yayına bağlanan Tezcan'la sert bir tartışmaya yaşadı.

20 Temmuz 2018 Cuma 09:06

Nedim Şener'in CNN Türk canlı yayınında, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'la ilgili FETÖ iddialarını dile getirmesinin ardından telefonla yayına bağlanan Tezcan, Şener'in sözlerine tepki gösterirken ikili arasında sert bir tartışma yaşandı.

NEDİM ŞENER: SİZİ İŞLETMİŞLER

Nedim Şener, Tezcan'ın Pensilvanya'ya gittiği şeklinde bir şey söylemediğini, söz konusu söylemin de kendisine ait olmadığını, Bülent Tezcan'ın birileri tarafından 'işletildiğini' belirtti.

"ABD'YE HALI SATMAYA MI GİTTİN"

Tezcan ise ABD'ye bir kuruluşun davetlisi olarak gittiğini söylerken "Benim Fetullahçılarla herhangi bir alışverişim yok." dedi.

Bunun üzerine Şener, Tezcan'a "ABD'ye niye gittin halı satmaya mı? Hangi kurumun davetiyle gittiğinizi nasıl bilmezsiniz? Sizin partilileriniz FETÖ'nün yayın organlarının önünde nöbet tutmadı mı? Siz nasıl Atatürk'ün partisisiniz" sözleriyle karşılık verdi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 09:06
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