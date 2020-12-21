Nedim Özbey kimdir? | Nedim Özbey hayatı
Nedim Özbey kimdir biyografisi | Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için gittikleri İspanya'nın Las Palmas kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek. Bu olayın ardından pek çok kişi Nedim Özbey'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Nedim Özbey kimdir? | Nedim Özbey kaç yaşında? | Nedim Özbey neyi var? | Nedim Özbey sağlık durumu
Nedim Özbey’in sağlık durumu nasıl? | Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için gittikleri İspanya'nın Las Palmas kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ambulans uçağın, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden TSİ 18.00'de hareket etmesi ve 02.00 civarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nedim Özbey'in, sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi. Başantrenör Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek. Peki, Nedim Özbey kimdir?
Nedim Özbey kimdir? | Nedim Özbey hayatı
Nedim Özbey 28 Şubat 1955'te dünyaya geldi. Voleybol camiasının tanınan isimlerinden olan Nedim Özbey, Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörlüğünün yanı sıra A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürütüyor.