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Trump'ı taklit eden yapay zeka geliştirildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın saçma sapan sosyal medya paylaşımlarını ve etkileşimlerini taklit eden bir yapay zeka versiyonu geliştirildi.

09 Ekim 2018 Salı 15:24
Trump'ı taklit eden yapay zeka geliştirildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımlarını ve etkileşimlerini taklit eden bir yapay zeka versiyonu geliştirildi.

Trump'ın önceki röportajları, siyasi demeçleri ve Twitter paylaşımları kullanılarak onun gibi tweet atan ve yorum yapan bir yapay zeka üretildi.

Sidekik adlı şirket, şimdi de kişiye özel ve günlük hayatta onlar yerine kararlar verebilecek yapay zeka versiyonları üretmeyi vadediyor.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 15:24
  1. Donald Trump
  2. Twitter
  3. yapay zeka

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