Nedenini açıklayıp duyurdular! Fiyatlar çok sert düşecek

Londra merkezli haber dergisi The Economist, bu haftaki sayısında küresel bir konut fiyatlarında sert düşüşlerin beklendiğini yazdı.

Derginin kapağına da taşınan analizde uzun yıllardır ev fiyatlarının istikrarlı bir şekilde yükseldiği hatta pandemi ile rekor seviyelere çıktığı belirtilirken, yüksek enflasyonla mücadele için merkez bankalarının aşırı faiz artışlarının konut satışlarını düşürdüğüne dikkat çekildi.

Konut sahiplerini tedirgin eden haber

Pandemi döneminde aşırı yükselen satış fiyatı ve kiralardan dolayı sektör fırsatçıların odağındayken şimdi dünyanın en büyük 9 ekonomisinde birden ev fiyatları düşmeye başladı.

Yüksek enflasyon ve yüksek faizlerin satın alma gücünde yaşattığı düşüşün yeni alıcıların ortaya çıkmasını imkansız hale getirdiği belirtilen analizde "Bugün servetiniz gayrimenkule dayanıyorsa gergin olmanın zamanı geldi" uyarısında bulundu.

Konut satış istatistiklerinin de yer aldığı analizde, Kanada’da ev fiyatlarının şubata göre yüzde 9 azaldığı ve ABD'de satışların ağustos ayında yıllık bazda yüzde 20 düştüğü belirtildi.

Faiz yükseldi, satış düştü

Öte yandan yeni emlak ilanları yüzde 13 gerilemişken, Kanada’da da konut satışlarının bu yıl yüzde 40 düşebileceği tahmin edildi. Yazıda Amerika’da 30 yıllık konut kredisi faizi bir yıl öncesinin iki katına çıktığının altı çizildi.

Mali krize neden olmayacak

The Economist, konut fiyatlarında yaşanacak bu düşüşlerin 2007-2009 dönemindeki gibi küresel bir bankacılık krizine sebep olmayacağı ve mali kriz yaratmayacağını tahmin ederken, konutların dünya genelinde 250 trilyon dolarlık bir değere sahip olmasıyla ekonomilerde büyümesine zarar vereceği belirtildi.

Çin'de 7 yılın en sert düşüşü

Çin'de yeni konut fiyatları eylülde son 7 yıldaki en büyük düşüşü yaşadı.

Çin Ulusal İstatistik İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, eylül ayında Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen dahil ülkenin en büyük 4 kentinde satılık ev fiyatları, önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azaldı.

Eylül ayında Xiamen, Wuxi, Hangzhou ve Nanjing dahil 30 büyük kentte satılık ev fiyatları önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azaldı. Sanya, Xianyang ve Yueyang dahil 36 ortak ölçekli kentte satılık ev fiyatları, önceki aya göre yüzde 0,4 oranında düşüş gösterdi.