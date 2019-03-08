İSTANBUL (AA) - Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, "Neden kadınlar günü var diye düşünülmelidir. Çünkü kadın, aynı zamanda insan, anne, bacıdır. Kültürün taşıyıcısı, yetiştiren, çoğaltan, aktaran, katlayan, yayan ve öğreten hep kadındır. Kadın bilgisiyle, duruşuyla ve varlığıyla bulunduğu ortama ışık saçandır." dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonunda, Prof. Dr. Aysel Aziz moderatörlüğünde gerçekleşen "Kadının Toplumdaki Yeri" başlıklı panelde konuşan usta oyuncu Koçyiğit, 55 yıllık sinema hayatında kadını ve kadının toplumdaki yerini anlatan filmlerde rol almaya gayret ettiğini söyledi.

Kadının toplumun kurucu unsuru olduğunu belirten Koçyiğit, "Neden kadınlar günü var diye düşünülmelidir. Çünkü kadın, aynı zamanda insan, anne, bacıdır. Kültürün taşıyıcısı, yetiştiren, çoğaltan, aktaran, katlayan, yayan ve öğreten hep kadındır. Kadın bilgisiyle, duruşuyla ve varlığıyla bulunduğu ortama ışık saçandır." ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, toplumun her kademesinde kadın ve erkeğin eşit fırsatlardan yararlanmasının ülkenin gelişmişlik düzeyiyle alakalı olduğuna dikkati çekerek, "Geleceğe yatırım yapabilmek kadına değer vermekten geçer. 'Kadına değer veriliyor mu?' sorusunu sorduğumuzda hemen aklımıza kadına şiddet meselesi geliyor. Geçen yıl kadına yönelik şiddet yüzünden 400'den fazla kadınımızı kaybettik." şeklinde konuştu.

- "Susuz Yaz filmiyle de sinema hayatım başladı"

Hayat hikayesini ve sinema yolculuğunu anlatan Koçyiğit, şunları kaydetti:



"5 yaşlarındayken ailem müzik kulağım ve dans yeteneğim olduğu düşüncesiyle Ankara Devlet Opera ve Balesi'ne gönderdi. Sonra aynı yerde tiyatro eğitimi aldım. Metin Erksan'ın Susuz Yaz filmiyle de sinema hayatım başladı. Kabiliyet kadar çalışmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Aile benim için çok önemli ve kıymetlidir. Eşimin desteğini aldım bu da beni başarıya ulaştıran etkenlerdendir."

TRT 2'de sinema alanında söyleşiler yaptığını belirten sanatçı, iletişim fakültesi öğrencilerine programı takip etmelerini tavsiye etti.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu ise bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını aktararak, "Kadınlar asla yalnız değildir. Kadınların erkeklerden en büyük farkı ise vicdanlarıdır. Tüm dünyadaki acıların dinmesi için kadın duyarlığına ve vicdanına ihtiyaç vardır." dedi.

Hacısalihoğlu, kadına ve insanlığa yönelik zulmün bugün çok çeşitlendiğine vurgu yaparak, kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini dile getirdi.

Hülya Koçyiğit'e katılımlarından dolayı teşekkür eden Hacısalihoğlu, "Gelecek kadınların eseri olacaktır, dünyayı kurtaracak şey kadınların tertemiz vicdanıdır." ifadelerini kullandı.