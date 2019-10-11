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Neden geçmişten ders çıkarmıyoruz?

Gazetemiz okurlarından Hesna Hizan, ‘Neden geçmişten ders çıkarmıyoruz?’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

11 Ekim 2019 Cuma 11:12
Neden geçmişten ders çıkarmıyoruz?

Geçmişte yüzlerce hatta binlerce olay yaşandı, şanlı bir tarih olduğu kadar hataları olan bir tarih var önümüzde. Tarih okuyoruz, çocuklarımız, gençlerimiz tarih dersi görüyorlar peki ya sadece ders olarak mı veya sınıfı geçmek için mi görüyorlar bu dersi? Neden tarihte bu hatalar yapılmış, neden isyanlar çıkmış, savaşlar neden olmuş vs öğretiyor muyuz? Öğrenmek istiyor muyuz? Tarih bir ders çeşiti değildir ondan çıkarılacak dersler vardır. Onu sadece okul dersi olarak görmemek lazım. O tarih hatalarıyla doğrularıyla bizim geçmişimiz. Biz geçmişimizi unutmamalıyız ve sahip çıkmalıyız bunu yaparken de neler yaşanmış okuyup öğrenip ondan bir ders çıkarmalıyız ki geçmişte yapılan hataları bugün de yapmayalım ne demiş Cennet Mekan Abdülhamid Han, “Tarih değil hatalar tekerrür ediyor” bu bağlamda geçmişte yapılan hataları bilmek gelecekte de o hataları yapmamak için önlem almak gerekir. Günümüzde bunun sıkıntısını çekiyoruz ders çıkarmıyoruz yaşanan olaylardan, tarih okumuyoruz, atalarımız ne yapmış nasıl yaşamış bilmiyoruz aslında bilemiyoruz önümüzde engeller taşlar var ama biz Müslüman Türk isek o engelleri aşmayı biliriz, geçmişle aramızdaki köprüler yıkılsa da o köprüleri yeniden inşa edebiliriz. Sorarım size güneşi silecek güç hangi âdemoğlunda var? Rabbimiz istemez ise hiçbir şey olmaz! Unutmayalım ki Rabbimiz bizimle Müslümanlarla beraberdir.

Herkes sorunlar bulur, herkes konuşur yok ülkenin şu sorunu var yok bu böyle olmaz daha bir sürü laf kalabalığı asıl yapılması gereken sorunları bulmak ama bulmakla yetinmemektir çözüm odaklı olup çözümler üretmektir üretemiyorsak sorunu dile getirip suçlamalardan kaçınmaktır. Bu bağlamda bizim milletimizin sorunları var evet ama sadece bizim milletin sorunları var demekte olmaz tüm dünyadaki milletlerin belli başlı sorunları var. Benim milletim sorunlarını çözüyor geç de olsa erken de olsa. Ben inanıyorum ki bu millet ders çıkarmama sorununu da çözecek inşallah. Tek yapması gereken şey görmek oyunları, tuzakları sonra vicdanıyla tartarak doğruyu bulmak. Tarih okunmalı lakin öylesine değil bir şeylerden ders çıkararak okunmalı. Emin olalım ki bugün yaşanan sorunlar geçmişte de yaşandı sadece gün, ay, yıl, şahıslar ve mekanlar değişti. Biz sorunlar yaşıyorsak bir tarihe bakalım zira bir benzeri orada da yaşandı sonra nedenlerini araştıralım sonuçlarına bakalım göreceğiz ki yaşanan sıkıntılar artık daha kolay çözülecek. Ben milletimden umutluyum, benim milletim diriliyor değerlerine, geleneklerine, dinine sahip çıkıyor. Atalarının izinden gitmeye onları sevmeye başlıyor diyorum ya bu millet küllerinden tekrar doğuyor İslam’ın nuruyla. Bunun en büyük misali 15 Temmuzdur. Milletim artık tarihinden ders çıkarıyor ve çıkaracak.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 11:12
  1. Abdülhamid Han
  2. Müslüman
  3. Rabb

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