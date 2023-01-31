'Neden Akit Gazetesi okuyorum... İşte cevabı!'

Ülkemizde okunabilecek gazete ve yazar sayısı olabildiğince yetersiz. Nitekim her hafta düşüşte olan ve tabir-i caizse eriyen tiraj rakamları bunun en açık göstergesidir. Gazetelerin yalan, tezvirat, tetikçilik ve provokasyonda sınır tanımadığı ve neredeyse her gazete ve yazarın konuları çıkarlarına uyacak şekilde işlediği bir dönemde kaliteli dürüst gazete bulmak gerçekten çok güç bir durum...

Rabbime binlerce şükür olsun ki...

Yıllardır Akit okuru ve yazarı olarak, İslam davası ve mazlumların sesi olma dışında bir amaç gütmeyen Akit gibi düzgün bir gazeteyi her gün evime almaktan mutluluk ve kıvanç duymaktayım. Akit’i okumakta ve bir ihtiyaç olarak görmemdeki birkaç husus şunlardır:

1. Akit, ülkemizde sayfalarını okurlarına açan neredeyse tek ulusal gazetedir.Kompozisyon ve makalelerimiz hiçbir zaman makasa uğramadan Akit’te Okur Postası sayfasında yayınlanır. Bir gazetenin okurlarına sayfalarını açması o gazetenin vizyon sahibi olduğunun ispatıdır. Yine Akit, arşiv sayfasında dünkü gazete haber ve köşe yazılarını yayınlayarak gözden kaçırdığımız ya da farkında olmadığımız konuları ve olayları görmemizi de sağlar.

2. Akit gerçek bir İslam mücahididir. Her zaman İslami çizgisini bozmadan yayın yapar ve hiçbir zaman birilerinin iddia ettiği gibi nefret saçacak hedef gösteren haberlerden uzak durur. Hiçbir zaman para için yayın ilkelerine uygun olmayan bir reklamı almaz. Akit’te tek bir bahis şirketinin ya da alkollü veya cinsel içerikli bir ürünün reklamı yapılmamıştır.

3. Akit kırmızı çizgilerin ve toplumsal hassasiyetlerin farkında yayın yaptığı için benim vazgeçilmezimdir. Örneğin Akit, terör devleti İsrail’in politikalarını en sert şekilde eleştirir ama ülkemizdeki Musevi vatandaşlarımızı da düşünerek Yahudi karşıtlığı yapmaz. LGBT yürüyüşü ve diğer provokasyonları eleştirir, ama kendi halinde kimseye zararı olmayan cinsel tercihi farklı bir sanatçıyı hedef tahtasına koymaz. Atatürk’ü kullanan sözde Atatürkçüleri eleştirir ama Atatürk döneminde yapılan düzgün ve aklıselim icraatları da inkar etmez. Akit; dini yaşar, din üzerinden ticaret yapmaz. Din tüccarlığı FETÖ ve benzeri yapılanmaların işidir. Akit bu yapılanmaların da karşısında durur.

4. Hiç kimsenin hakkında tek bir haber yapamadığı bir dönemde Akit, Adnan Oktar Suç Örgütünü yerden yere vuruyor, her gün üzerine gidiyor ve devletimizi bu örgüte dokunması için uyarıyordu. Operasyondan önce sadece Akit, Adnan Oktar Örgütü ile uğraşırken, operasyon sonrası bir anda tüm gazete ve televizyonlar bu örgütün pisliklerini haber yapmaya başladılar. Halbuki Akit, bu operasyonu yaptığı haber ve yayınlarla devlete ihbar ederek yaptırdı ve Türk basınında öncü olduğunu bir defa daha ispatladı.

5. Akit’in sevilmesi ve okunmasındaki bir diğer faktör de köşe yazarı ve editörlerinin kaliteli yazılarıdır. Rahmetli Hasan Karakaya ağabeyin yazıları bazen düşündürür bazen güldürür ama her defasında da başımızı sallayarak hak vermemize sebep olurdu. Nur içinde yatsın. Şu anki gazete ve akit.com.tr yazarları da çok etkili. Ali İhsan Karahasanoğlu ağabey başta olmak üzere neredeyse tümünü takip ediyorum.

Ezcümle...

Akit, Türk medyasının yüz akıdır. İslam davasının sancaktarıdır. Mazlum coğrafyaların gür sesidir. Rahmetli Yavuz Bahadıroğlu’nun da dediği gibi; “Sert ama mert olduğu için Akit’i seviyorum (z)...”

İyi ki varsın Akit...