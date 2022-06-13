'Neden; ABD ve Batı dünyası Erdoğan'a saldırıyor?'

Çeşitli değişik sebeplerden ve nedenlerden dolayı, Cumhurbaşkanımız Sayın R.Tayyip Erdoğan’ı seversiniz veya sevmezsiniz; bu sizin özgür iradeniz, düşünceniz ve öngörünüze kalmış bir vicdan meselesidir…

Elbette ki bireysel olarak düşündüğümüzde; hiç kimse kendi isteği dışında zorlama ve dayatma ile başka birini sevmek zorunda değildir. Menfi veya müspet, özgür bir düşünceye sahip olmanın gereği budur.. Fakat eğer özgürce kendi değerlerinize sahip olarak üzerinde yaşadığınız ülke söz konusu ise sizi yöneten yöneticiyi seversiniz veya sevmezsiniz; ABD başta olmak üzere, bütün Hıristiyan Batı ülkelerinin neden sizi yöneten idarecilere ve yöneticilere saldırdığını mutlaka düşünmek ve bilmek zorundasınız.. Eğer üzerinde yaşadığınız ülke ile ilgili çevrenizde ve dünyada yaşanan hadiselere karşı duyarsız ve kayıtsız kalıp amaçsız bir hayat yaşayarak gününüzü gün edip duyarsız kalırsanız; egemen ülkeler sizi yavaş yavaş, çeşitli bahaneler üreterek önce sizi böler parçalar ve daha sonra aynen Ortadoğu ülkeleri gibi egemen güçlerin birer sömürgesi olursunuz.. Bu ülkede yaşayan akıllı her insan oturup şöyle sağlıklı bir şekilde düşünmek zorundadır; tamam ben Erdoğan’ı sevmiyorum ama bu işte bir gariplik var; daha dün 2002’ye kadar ABD başta olmak üzere, bütün Hristiyan dünyası ülkeleri bizim yöneticilerimizle sarmaş dolaş yıllarca bir ilişki içindeyken, bu aynı ülkeler; R. Tayyip Erdoğan’a karşı neden saldırıya geçtiler? Neden ABD 15 Temmuz’da bir darbe girişimine kalkıştı diye bu ülkenin akıllı her insanı oturup bu sorunun cevabını mutlaka bulmak zorundadır! İşte bildiğiniz gibi, ABD destekli 15 Temmuz darbe girişimi tezgâhlandı. Bundan da ABD istediğini elde edemeyince; şu anda tekrar 2023 seçimleri öncesinde Joe Biden’ın “ben muhalefetle birlikte Erdoğan’ı devireceğim” talimatı gereği, CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere; Erdoğan’a kin besleyen bazı küçük siyasi partiler PKK’nın gölgesinde siyaset yapan HDP ile kol kola girerek 2023 seçimlerinden Erdoğan’ı devirmek için akıl mantık ile bağdaşmayan yalanlar, iftiralar uydurarak Ak Parti’yi iktidarda düşürme çalışmalarına girdiler..