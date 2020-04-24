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Oruç

Neden 40 hadis!

“Kırk Hadis”, çeşitli konulara dair kırk hadisi ihtiva eden eserlerin ortak adıdır.

2020-04-24 10:55:00 -
Neden 40 hadis!

Kırk hadisle ilgili derleme faaliyeti , “Ümmetimin dinî işlerine dair kırk hadis derleyen kimseyi Allah Teâlâ, fakihler ve âlimler topluluğu arasında diriltir” mealindeki bir hadise dayanmaktadır. Bu hadisin değişik rivayetleri de vardır. Bazı âlimler, müslümanların bilmesinde fayda gördükleri konuları pratik buldukları bu yolla halka ulaştırmak düşüncesiyle kırk veya kırktan fazla rivayeti farklı metotlarla bir araya getirmişler. Kırk hadis ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:

- “Yazılı halde kırk hadis bırakarak vefat eden Cennette arkadaşımdır.’’(Deylemi)

- “Ümmetime iletmek üzere kırk hadis ezberleyene şefaat ederim.’’ (İbni Adiy)

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