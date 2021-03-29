Necmettin Nursaçan sağlık durumu nasıl? Necmettin Nursaçan korona mı oldu?

Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan yapılan Covid-19 testinin pozitif olması sonucunda Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Uzun yıllar Kayseri İl Müftülüğü yapan ve Türkiye'nin sevilen isimlerinden olan 79 yaşındaki Necmettin Nursaçan yaş haddinden dolayı aşı olmasına rağmen Covid-19 testi pozitif çıkarak şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Dün akşam saatlerinde baş ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Necmettin Nursaçan'ın yapılan test sonucu pozitif çıktı. Nursaçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akciğer filmi ve kalp kontrolünden geçen Necmettin Nursaçan'a şehir hastanesinde tedavisi sürüyor.

Necmettin Nursaçan kimdir?

1942 yılında Kayseri İline bağlı Hacılar’da dünyaya geldi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra 15 Mayıs 1990’da Kayseri Müftülüğü’ne atandı. 9 Kasım 2005 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine başladı. 2007 yılının Mart ayında yaş sınırından dolayı emekli oldu. İyi derecede Arapça bilen Necmettin Nursaçan, kuvvetli hitabeti, etkili vaazları, dinî ve sosyal konulardaki hizmetleriyle tanınmaktadır. Çok sayıda tercüme, makale ve eseri yayınlanmış olan Nursaçan evli ve beş çocuk babasıdır.