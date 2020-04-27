Necmettin Nursaçan Hoca, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin Akit’e konuştu: Allah devletimize zeval vermesin

Ne zaman biteceğine dair henüz net bir açıklamanın olmadığı koronavirüs salgını, bütün dünyada insanların ruh halini de etkilemiş durumda. Bilim adamları insanların aklına hitap edecek açıklamalar yaparken din adamlarının da maneviyat telkin ederek moralleri diri tutacak konuşmalar yapması büyük bir ihtiyaç haline geldi. Biz de bu vesile ile toplum tarafından sevilen İlahiyatçılarımızdan Necmettin Nursaçan Hoca’yla salgın sürecini konuşup tavsiyelerini aldık.

-Koronavirüsü ilahi bir ceza olarak dillendiren çok sayıda insan var. Bu konuda sizin yorumunuz nedir?

Üç ihtimal vardır. Birincisi, yaptıklarımıza karşılık ilahi bir ceza olabilir. Şûra suresi 30. Ayette şöyle buyrulur: “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. İkincisi; günahlarımıza kefaret olabilir. Üçüncüsü ise, Allah katında derecelerimizin yükselmesine sebep olabilir. Bize gelen Koronavirüs ne anlamdadır. Musibetten sonra yönümüzü Allah’a çevirirsek bu hayrımıza, isyanımız artarsa da ceza silsilesinin halkası olduğuna bir işarettir.

-Koronavirüs vesilesiyle sizce dünyanın çıkarması gereken ders nedir?

Gözle görülmeyen küçük bir canlı dünyayı ne hale getirdi. Meğer ne kadar zayıfmışız! Fatır suresi 15-17. ayetler de şöyle buyrulur: “Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak O’dur. Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah’a güç bir şey değildir.”

Müminin dünyada ki cenneti aile yuvasıdır. Ailemiz kutsaldır. Son yıllarda ailemize sıkıntı girmiştir. Mutluluğu ailemizde değil, başka yerlerde arar olduk. Mecburi ikamete tabi tutulduk. Allah’ın öğrettiği şu duayı iyice içimize sindirelim: “Ve o kullar, Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl! Derler.” (Furkan 74)

Koronavirüs, bütün dünyaya da şu mesajı verdi: “Ey insanlar! Birbirinize muhtaçsınız. Birbirinize zarar değil fayda vermeye bakın.” Dünyanın herhangi bir yerinde virüs durdukça Dünyanın diğer yerlerindeki insanların rahat etmesine imkân yoktur. Hucurat suresinin 13. ayetini bu duyguyla tekrar okuyalım: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah’a yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah bilendir, her şeyden haberdardır.

-Peygamber Efendimiz zor zamanlarda ne yapardı?

Sevgili Peygamberimizin oğlu İbrahim öldüğünde güneş tutulmuştu. Halk ise Allah elçisinin oğlu öldüğü için güneş tutulduğunu düşünmüştü. Kutlu Nebi: “Güneş ve Ay kimsenin doğumu ve ölümü için tutulmaz. Onlar Rabbimin kanununa göre hareket ederler. Ama aydınlatan Güneş aydınlatmaz olmuştur. Bir gün olup Ay ve Güneş kararacaktır.” O günü hatırlattığı için “Dostlarım! Namaz, Namaz!” buyurup Cuma namazı kıldırır gibi iki rekât namaz kıldırmıştır. Namaz kıldırırken iki adım ileri gittiği sonra geri çekildiği bir ara elini yukarıya kaldırdığı görülür. Namazdan sonra Ashab-ı Kiram gördüklerinin anlamını sorar. Allah elçisi şu cevabı verir: “Size kıldırdığım iki rekatlık namaz süresince başınıza gelecek olaylar gösterildi. İleri gittiğimde cennet, elimi uzattığımda cennetten bir üzüm salkımı gösterildi. Onu alacaktım. Sonra şöyle düşündüm. Cennet nimetinin özelliğine uzanan mahrum olmaz ve tükenmez. Öyle olunca da kulluk imtihanı bozulur. O yüzden üzümü almaktan vazgeçtim. Geri çekilmemde ise cehennem gösterildi. Alevler yükseliyordu.” Bu manzaraları yeni gören Allah elçisi “Yarım hurma ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz” buyurmuştur.

“Araf suresi 133. Ayetinde de Beni İsrail’e yapılan uyarılar ve onlardan ders almayanların acı akıbetlerinden bahsedilir. “Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerlerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular.” “Biz de ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk.” (A’raf 136)

-Ramazan ikliminin içindeyiz. Bugünlerde neler yapmalıyız?

Bugünlerde nefis muhasebesi yapmalıyım. Hatalarımdan tövbekâr olmalıyım. Sadakalar vermeliyim. Peygamber Efendimiz her zaman cömertti. Ramazanda ise daha cömert olurdu. Ashab-ı Kiram’dan birisi Peygamber’e (a.s.) gelip şöyle söyler: “Ya Resulullah, bugünler de kalbim katılaştı. İşim rast gitmiyor.” Allah elçisi şu cevabı verir: “Bir yetimin başını okşa, kalbin yumuşar, işin rast gider” buyurur.

-Devletin salgın döneminin başından bugüne yürüttüğü çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Feraset ve basiretle devlet ricalimiz vaktinde gerekli tedbirlerini aldılar. Gerekeni gereken zamanda yaptılar. Bize vefakârlık ve dua etmek düştü. Benim oğlum Etiyopya’da çalışıyor. Adisababa’dan son THY uçağıyla İstanbul’a geldi. Uçaktan indirip otobüslerle Düzce’ye götürdüler. 14 gün karantinada kaldılar. Fevkalade hizmet sundular. Ve devlet hiçbir ücret almadı Adisababa’da çalışan bir işçi vatandaşımız hastalandı. Sağlık Bakanlığımız uçak ambulansı gönderdi. İşçimiz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ulaştırıldı. Bunu yapan devlet büyük devlet değil midir? Bunu yapanlara teşekkür Allah’a hamd etmek gerekmez mi? Sohbetimizi milletimizin duası ile bitirelim. “Allah, devletimize zeval vermesin.”

Sağlıkçılarımıza dua ediyoruz

-Malumunuz bu süreçte sağlık çalışanlarımız destansı bir mücadele vererek insanlarımıza hizmet veriyor. Onlara mesajınız nedir?

Bu yılın kahramanları sağlıkçılarımız oldu. Kendi hayatlarını riske atarak hayat kurtarma seferberliğine giriştiler. İsar örnekleri verdiler. Haşr suresi 9. Ayetinde, “Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler” buyrularak bu nitelikteki insanlar övülür. Onlara minnet duyuyor, teşekkür ve dua ediyoruz.