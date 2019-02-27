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Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:"Erbakan Hocamız vefat ettiğinde Saadet Partisinin genel başkanıydı. Bugün Milli Görüşçü olmanın, Erbakan'ın yolundan gitmenin en önemli ölçüsü, kanaatimizce Saadet Partili olmaktır"- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:"Rahmetli hocamıza bir kez daha buradan sözümüz olsun; Biz milli düşünmeye, milli konuşmaya, milli kalmaya devam edeceğiz"

27 Şubat 2019 Çarşamba 23:36
Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Erbakan Hocamız vefat ettiğinde Saadet Partisinin genel başkanıydı. Bugün Milli Görüşçü olmanın, Erbakan'ın yolundan gitmenin en önemli ölçüsü, kanaatimizce Saadet Partili olmaktır." dedi.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yılı dolayısıyla, Saadet Partisi tarafından MEB Şura Salonu'nda "Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama" programı düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Erbakan'ın en büyük başarısının Türkiye ve milleti için yaptığı hizmetler olduğunu söyledi.

Necmettin Erbakan'ın siyasi rakiplerini düşman olarak görmediğini ve göstermediğini ifade eden Temel Karamollaoğlu, "Hiç kimseyi bu ülkenin evladı olarak hainlikle suçlamamıştır. 'Hedefe giden her yol meşrudur' diyerek, siyasi rakiplerine karşı yalana ve iftiraya başvurmamıştır." diye konuştu.

"Bugünlerde neredeyse herkes Erbakan Hocamızı hatırlayarak Milli Görüşçü olduğunu iddia ediyor." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Herkes neredeyse Erbakan Hocamızın yolundan gidiyor, en zor dönemlerde Erbakan Hocamızı bırakanlar, şimdi onun mirasına sahip çıkmak istiyor. 'Erbakan'ın yöntemleriyle olmuyor' diyerek çareyi küresel egemenlerle iş birliğinde arayanlar, şimdi herkesten çok 'Erbakancı' kesiliyor. Erbakan Hocamız vefat ettiğinde Saadet Partisinin genel başkanıydı. Bugün Milli Görüşçü olmanın, Erbakan'ın yolundan gitmenin en önemli ölçüsü, kanaatimizce Saadet Partili olmaktır. Hocamızın nezaketi bizim nezaketimiz, idealleri bizim ideallerimiz, hedefleri bizim hedeflerimizdir. Tıpkı Erbakan gibi bizim de daha güzel bir Türkiye hedefimiz var. İnsanların korku ve baskı altında değil, kendisini hür ve müreffeh hissettiği bir Türkiye istiyoruz. Adaletin kamil manada işlediği bir Türkiye istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve çalışmalıyız da."

Temel Karamollaoğlu, 31 Mart'taki seçimlere de değinerek, seçimlerin barış ve huzur içinde geçmesini, siyasilerin birbirlerine karşı nezaketle davranmasını ümit ettiğini söyledi.

Seçimle önce yaşanabilir şehirlerin kurulacağını vurgulayan Karamollaoğlu, "Rüşvetin, adam kayırmanın değil, ehliyet ve liyakatın esas alındığı belediyecilik anlayışı getirilecek. Siyasette yalan, iftiranın yerine nezaket ve dürüstlüğü hakim kılan bir ortam hazırlanacak." ifadesini kullandı.

- "Milli düşünmeye, milli konuşmaya, milli kalmaya devam edeceğiz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de birlikte çalışmaktan gurur duyduğu Erbakan'ın, en gergin, en kritik günlerde bile vazgeçmediği üslubunun çok kıymetli olduğunu bugün daha iyi anladığını dile getirdi.

Ömrünü milletine ve ülkesinin kalkınmasına adamış bir siyasetçinin ardından söylenecek çok söz olduğunu dile getiren Akşener, Erbakan'ın "milli ve yerli olma" düşüncesinin, herkese en önemli ve en büyük mirası olduğunu vurguladı.

Meral Akşener, "Rahmetli hocamıza bir kez daha buradan sözümüz olsun; Biz milli düşünmeye, milli konuşmaya, milli kalmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de Necmettin Erbakan ile anılarını anlattı.

Programa, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Can, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Seccad Gazi, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ve partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 23:36
  1. İyi Parti
  2. Necmettin Erbakan
  3. Saadet Partisi
  4. Temel Karamollaoğlu

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