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Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye'ye ve milletimize birçok bakımdan hizmette bulunmuş müstesna bir şahsiyet, öncü bir siyasetçidir"

27 Şubat 2019 Çarşamba 20:01
Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye'ye ve milletimize birçok bakımdan hizmette bulunmuş müstesna bir şahsiyet, öncü bir siyasetçidir." ifadesini kullandı.

Şentop, eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, Erbakan'ın, Türkiye'ye bilim adamı, siyasetçi ve devlet adamı olarak hizmet ettiğini ve birçok neslin yetişmesinde ve demokrasinin olgunlaşmasında katkıları bulunduğunu belirtti.

Erbakan'ın, Türkiye'ye ve millete birçok bakımdan hizmette bulunan müstesna bir şahsiyet, öncü bir siyasetçi olduğuna işaret eden Şentop, "Parlak bir bilim adamlığının ardından Türkiye'nin kalkınma davasını hayati görerek giriştiği 'ağır sanayi hamlesi', merhum Erbakan Hoca'nın memleket ve millet aşkının tezahürlerinden ve ülkemiz için geliştirdiği kurtuluş reçetelerinden yalnızca biridir. Yine siyasetin ve toplumsal işleyişin temeline yerleştirdiği 'önce ahlak ve maneviyat' düsturu, bugün de tazeliğini koruyan bir önceliktir." değerlendirmelerinde bulundu.

Erbakan'ın, en temel özelliğinin, milli siyaset anlayışını benimsemesi ve bunu ısrarla sürdürmesi olduğunu anımsatan Şentop, "Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve zihni anlamda yegane kurtuluşunun kendi imkan ve tecrübeleriyle mümkün olabileceğine inanması, merhum Erbakan Hoca'yı öncü kılan temel hususiyetidir. Kurduğu ve liderliğini yaptığı hareketi 'milli görüş' olarak adlandırması ve her meseleye Türkiye merkezli bakması bu hususiyetin doğal sonucudur." ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan'ın, siyasetini her şart altında sivil bir zeminde sürdürmekte gösterdiği kararlılığına vurgu yapan Şentop, şunları kaydetti:

"Erbakan Hoca'nın, 42 yıl bilfiil devam eden siyasi hayatının yarısında ya siyaseten yasaklandığı ya da hapsedildiği, kurduğu ve liderlik ettiği 4 partinin demokrasi dışı yöntem ve saiklerle kapatıldığı göz önüne alınırsa siyaseti sivil zeminde yapmaktan bir an olsun sapmaması, devlete ve işleyişine dönük yasadışı örgütlenmelere daima karşı oluşu, devletine ve milletine hizmet etmeyi esas sayan milli bir lider olmasıyla izah olunabilir. 85 yıllık hayatına birçok başarıyı sığdıran, 'büyük ve lider ülke Türkiye' idealini kökleştirmek, bu ideale bağlı nesiller oluşturmak için bıkmadan mücadele eden ve Türkiye'de sivil siyasetin ve demokrasimizin sağlamlaşması için hem gayret eden hem de bedeller ödeyen merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmet ve minnetle anıyorum."


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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 20:01
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  2. Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı
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