Necmettin Erbakan, kabri başında anıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve partililer, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 8'inci yılında Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında bir konuşma yapan Karamollaoğlu, "Erbakan hocamız mümin bir insandı. Biz onun kamil bir iman sahibi olduğuna hayatında da bu davaya hasrettiğine şahidiz." dedi.

Merhum Erbakan'ın bir dava adamı olduğuna vurgu yapan Karamollaoğlu, "Ömrünün sonuna kadar inandığı davada çalışmaktan, bu yolda hizmet etmekten hiç vazgeçmedi. Bize bıraktığı şey, bu dünyanın fani olduğuydu. Erbakan hocamız bunu hiç unutmadı, her zaman hatırında tuttu. Ömrünün sonuna kadar cihat şuuruyla yaşadı. Her saniyesini bu şuurla tüketti diye biliyoruz. Makamı cennet olsun," dedi.

Anma programı dua edilmesiyle sona erdi.