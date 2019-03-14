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Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde kurtuluş etkinliği

Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

14 Mart 2019 Perşembe 13:36
Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde kurtuluş etkinliği

Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıldönümünü düzenledikleri törenle andılar.


Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü dolayısıyla okul konferans salonunda düzenlenen programa Erzurum İlçe Milli Eğitim Müdürü Zinnur Şimşek, Erzurum Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


İlk olarak okulun müzik öğretmeni A. Berrak Aydınoğlu rehberliğinde müzik kulübü öğrencileri bağlama eşliğinde koro ve sololar halinde türküler seslendirdiler.


Ardından program Palandöken Gençlik merkezi Müdürü Mehmet Gözütok’un “Tarihsizlik Talihsizliktir” sunumuyla devam etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:36
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