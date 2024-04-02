Necmettin Batırel'den ilginç iddia: Emekli maaşlarına zammı AK Parti'deki o isim engelledi

Ekonomist Necmettin Batırel, yerel seçimlerin ardından ilginç bir iddia ortaya attı.

Yerel seçimlerde AK Parti, birçok ili kaybederek kamuoyu tarafından şaşırtan bir sonucun ortaya çıkmasına neden oldu.

Necmettin Batırel, AK Parti'deki bu oy kaybının emeklilerden kaynaklı olduğunu öne sürüyor.

Batırel, emekli maaşlarına zammın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından engellendiğini iddia etti.

Batırel yaptığı açıklamada, "En düşük emekli maaşı 17 bin liraya çıkarılmadı. AK parti tarihindeki en büyük seçim yenilgisini aldı. Hiçbir hizmet yapmayan CHP zirveye çıktı. Zammı engelleyen Şimşek sınıfta kaldı. Oysa zenginlerden alınacak ekstra vergi ile emeklilerin maaş farkları fazlasıyla ödenirdi" dedi.

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