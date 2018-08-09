Neçirvan Barzani'den Türkiye açıklaması!

Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar, Erbil-Bağdat arasındaki ilişkiler ve Süleymaniye Havalimanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 25 Eylül 2017'deki gayrimeşru referandumdan sonra hava sahasını Süleymaniye'ye kapatmasına ilişkin Barzani, "Türkiye’nin kaygıları ciddi kaygılardır. Bu karar haklı bir gerekçeyle alınmıştır. Hükümet başbakanı olarak bu sorunun çözülmesini istedim. Biz hem Türkiye’nin kaygılarını gidermek için hem de havalimanı açılması için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

IKBY'nin, Türkiye'den sonra 2'nci ticaret ortağı İran'a uygulanan yaptırımlar hakkında bilgi almak için ABD'den, Erbil'e bir heyet gönderilmesini talep ettiklerini belirten Barzani, "Bunun kendileri için de net olmadığını tahmin ediyorum. İran'a uygulanan yaptırım konusunda Irak'ın bir parçası olarak adım atacağız. IKBY, Irak kararları çerçevesinde adım atacak" ifadelerini kullandı.

Başbakan Barzani, IKBY'nin 25 Eylül 2017'deki gayrimeşru referandumunun ardından bölge ülkeleriyle ilişkilerinin normalleşmeye başladığını dile getirerek, şunları söyledi: "Son ziyaretim Türkiye'ye oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katıldım. Türkiye’ye daha sonra da bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyorum. Biz her zaman komşu ülkelerimizle dostane bir ilişki kurma arzusunda olduk."

IRAK'TAKİ OY KRİZİ

Irak'ta kurulacak yeni koalisyon hükümeti için henüz ciddi görüşmelerin yapılmadığına dikkati çeken Barzani, "Çünkü elle sayılacak oy sonuçlarının Yüksek Federal Mahkeme tarafından teyit edilmesi gerekir. Daha sonra resmi olarak süreç başlayacak. Şu ana kadar Bağdat’ta yapılan görüşmeler resmi değil, sadece konunun tartışması yapılıyor" diye konuştu.