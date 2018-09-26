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Neçirvan Barzani'den seçim çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani, bölge sakinlerine 30 Eylül’de yapılacak milletvekili seçimlerine katılma çağrısı yaptı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 19:09
Neçirvan Barzani'den seçim çağrısı

Barzani, Erbil'de 14 kilometre uzunluğundaki "150 metre çevre yolu"   projesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, IKBY halkından seçimlere  yüksek katılım göstermelerini istedi.

Tüm vatandaşların sakin bir ortamda sandık başına gitmelerini talep  eden Barzani, "Vatandaşlardan 4 yıllık meclis döneminde temsilcilerini seçmek  için sandık başına gitmelerini istiyorum." dedi.

Barzani, seçimin bölgenin gelişmesine katkı sağlaması temennisinde  bulunarak, "Gelecek dönem vatandaşlara daha iyi hizmet sunup, bölgenin istikrar  ve ekonomisi konusunda daha çok mesafe katedeceğiz. Kötü günler geride kaldı. Tüm  tarafların katkısıyla yarınlar bugünden daha iyi olacak." diye konuştu.

Barzani, projenin önemine değinerek, ilk etabına 143 milyon dolar  bütçe ayrıldığını belirterek, "150 metre çevre yolu, IKBY'nin ortasına düşen  uluslararası ticaret güzergahı. Bu proje, komşumuz Türkiye ve Suriye ile ticaret  akışı konusunda katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 19:09
  1. Barzani
  2. Erbil

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