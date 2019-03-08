Neçirvan Barzani: Memur maaşları kesintisiz ödenecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, memur maaşı kesintisi uygulamasının kaldırılarak maaşların tam ve kesintisiz ödeneceğini açıkladı.

Barzani, IKBY bakanlar kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında maaş kesintisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Memur maaşları kesintisinin alınmış "en zor karar" olduğunu belirten Barzani, "Bu aydan itibaren IKBY'de memur maaşı kesintisi kaldırılacak ve maaşlar eskiden olduğu gibi tam ve kesintisiz ödenecek." dedi.

Barzani, maaş kesintilerinin IKBY hükümetinin tasarrufu dışında olduğunu belirterek, Bağdat yönetimi tarafından bütçe kesintisi, terör örgütü DEAŞ ile mücadele, petrol fiyatlarının düşüşü, iç göçmen meselesi ve sığınmacıların gelmesinin maaş kesintisine yol açtığını ifade etti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin IKBY'de maaş kesintisi uygulamasının ortadan kaldırılmasındaki çabalarından övgüyle bahseden Barzani, "IKBY Bağdat ile maliye ve petrol meselesinin Irak anayasası çerçevesinde çözüme kavuşması için çok ciddi" olduğunu dile getirdi.

- IKBY'deki ekonomik kriz

Erbil'in Mayıs 2014'te Bağdat'tan bağımsız bir şekilde petrol ihraç etmesi üzerine, dönemin Başbakanı Nuri el-Maliki, IKBY'nin bütçesini ve 1 milyon 400 bin memurun maaşını kesti.

Geliri yalnızca petrole dayalı IKBY, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması, petrol fiyatlarındaki ciddi düşüşün ardından derin ekonomik krize girmesiyle memur maaşlarını kesintili olarak ödemeye başladı.

Maliki'den sonra Haydar el-İbadi'nin başbakanlık koltuğuna oturmasıyla Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkilerde ciddi iyileşme yaşanmadı. Aksine İbadi, IKBY'nin ödenmeyen bütçesini yüzde 17'den 12'e kadar düşürdü.

İbadi, görevi bırakmadan son birkaç ay içerisinde IKBY'deki memur maaşlarının kısmen gönderilmesinin önünü açtı ancak bölgedeki maaş kesintisi sürmeye devam etti.

- Abdulmehdi döneminde yeni sayfa açıldı

Erbil yönetimi, Maliki ve İbadi'den sonra başbakanlık koltuğuna oturan Adil Abdulmehdi ile yeni bir sayfa açarak, Bağdat ile ikili ilişkileri iyi tutmak istiyor. Bu çerçevede Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) milletvekili Fuad Hüseyin maliye bakanlığı koltuğuna oturdu.

Bağdat yönetimi, yaklaşık 1 yıldır askıda olan Kerkük'teki petrolü yine IKBY'nin boru hattı üzerinden Ceyhan limanına ihraç etmeye rıza gösterdi, aynı zamanda her iki taraf arasında ciddi sıkıntıya sebebiyet veren çifte gümrükleme sisteminden vazgeçti.