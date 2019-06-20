0553 313 94 23

Neçirvan Barzani IKBY Başkanı seçildikten sonra ilk kez Bağdat'ta

20 Haziran 2019 Perşembe 18:02
Neçirvan Barzani IKBY Başkanı seçildikten sonra ilk kez Bağdat'ta

BAĞDAT (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Bağdat'a gerçekleştiren Neçirvan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Bağdat-Erbil hattında yaşanan sorunları görüştü.

Irak Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a gelen Barzani ve beraberindeki heyetle Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede Salih, IKBY Başkanı Barzani'nin bu ziyaretinin Bağdat-Erbil ilişkilerinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların Anayasa ve ulusal çıkarlar temelinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Salih, siyasi taraflar arasındaki iş birliğinin ülkede yaşayan tüm halkların çıkarına olacağını ifade etti.

IKBY Başkanı Barzani de iki taraf arasında gerçek anlamda bir diyaloğun güçlendirilmesi yönündeki isteğini yineleyerek, bunun ortak çıkarların temini ve ilişkilerin kuvvetlendirilmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Görüşmede ayrıca dünya ve bölgedeki son gelişmelerin de ele alındığı aktarıldı.

Barzani ayrıca, Bağdat temasları kapsamında, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile de bir araya geldi.

Mayıs ayında IKBY Meclisi'nde düzenlenen olağan oturumda 68 oy alarak bölgesel başkan seçilen Neçirvan Barzani, 10 Haziran'da yemin ederek resmen göreve başlamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:02
  1. Bağdat
  2. Berhem Salih
  3. Neçirvan Barzani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü
    1. Akar, NATO Genel Sekreteri..
    2. Borsa günü yatay tamamladı
    3. GÜNCELLEME - Bartın'da sağanak
    4. Alt geçitte mahsur kalanlar botla..
    5. Tevekkül nedir nasıl yapılır? Tevekkül..
    6. Sel ve doludan zarar gören köylerde..
    7. Buğday pazarında yağmur zarara yol açtı
    8. Arap işadamı Raish’den DTSO’ya ziyaret
    9. Mikro Kredi Diyarbakır Bölge Müdürü..
    10. MHP’li Karapıçak: “Samsunluluk bilinci..
    11. Trump'tan İran'a gözdağı
    12. 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi:..
    13. FETÖ’nün örgüt evlerinde yakalanan 3..
    14. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    15. İstanbul yenileme seçiminde oy..
    16. Katar’dan Gazze’deki ailelere nakdi..
    17. FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis
    18. Çin'in Uygur bölgesinde sakal yasağı..
    19. Bartın’da sel felaketi: 2 kişi kayıp
    20. Merkezi yönetim brüt borç stoku 1..
    21. Okaliptus nedir? | Kullanım alanları..
    22. Plajlardaki kumlar temizlenecek
    23. Adana merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY..
    24. Askıda ekmekte top sahada
    25. Devrekli gazilerden Yüzbaşı Koparan’a..
    26. YADEM’de hobi kursu kayıtları başladı
    27. Yıldız Erkekler Voleybol’da finale..
    28. ByLock kaydı ortaya çıkan kadın..
    29. Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası..
    30. Yozgat'taki sel ve dolu
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"