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Neçirvan Barzani bana teklif ettiler deyip ilk kez açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani, cumhurbaşkanı seçiminde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili, "Bu tehlikeli bir başlangıç. Bu makam IKBY halkı ve siyasi tarafların iradesinin dışında verildi. KYB'nin yaptığı IKBY'nin geleceği için tehlikeli" açıklamasında bulundu.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:22
Neçirvan Barzani bana teklif ettiler deyip ilk kez açıkladı

Barzani, Erbil'de başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanı adayı anlaşmazlığı, Erbil-Bağdat sorunları ve IKBY'nin milletvekili seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı seçiminde KYB'nin tek taraflı hareket ettiğini belirten Barzani, "Bu tehlikeli bir başlangıç. Bu makam, IKBY halkı ve siyasi tarafların iradesinin dışında verildi. KYB'nin yaptığı IKBY'nin geleceği için tehlikeli. Cumhurbaşkanlığı makamı, IKBY halkının kazanımıdır" ifadelerini kullandı.

Teklif ettiler deyip ilk kez açıkladı: Aday olmam istendi ancak kabul etmedim

Barzani, Irak'taki birçok siyasi taraf ile bazı ülkelerin cumhurbaşkanlığı için aday olmasını istediğini ancak kabul etmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı seçimindeki mekanizmaya tepki gösteren Barzani, Şiiler'in başbakanlık için Adil Abdulmehdi'yi tek aday göstermesi gibi Kürt tarafların da cumhurbaşkanı için tek aday üzerine uzlaşması gerektiğini kaydetti.

Erbil-Bağdat sorunları

Barzani, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların çözümünde fırsat oluştuğunu vurgulayarak, hatalardan ders çıkarılması ve iki tarafın da anayasa çerçevesinde bu konuda adım atması gerektiğini hatırlattı.

Barzani, "Her konuda stratejik ortağımız Bağdat'tır. Umarım bu anlayış Bağdat’ta da oluşur ve makul bir çözüme varabiliriz" ifadelerini kullandı.

IKBY'deki seçimler

Seçimin barışçıl ve demokrasi ortamında yapıldığını dile getiren Barzani, IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından en kısa sürede ilk sonuçların açıklanmasını beklediklerini, ardından zaman kaybetmeden hükümet çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Barzani, KYB ile cumhurbaşkanı seçiminde yaşanan anlaşmazlıkların yansımaları olacağına işaret ederek, söz konusu partiye bundan sonra farklı bir tavır takınacaklarını sözlerine ekledi.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:22
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