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Necip Memili sette kaza geçirdi! Çukur dizisinin Cumali'si Necip Memili’nin sağlık durumu nasıl?

Çukur dizisinde Cumali Koçovalı karakterini canlandıran Necip Memili, dizi setinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı öğrenildi. Peki Necip Memili’nin sağlık durumu nasıl? Necip Memili kimdir ve nereli? Necip Memili biyografisi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 21:14
Necip Memili sette kaza geçirdi! Çukur dizisinin Cumali'si Necip Memili’nin sağlık durumu nasıl?

Çukur dizisinde Cumali Koçovalı karakterini canlandıran Necip Memili, dizi setinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı öğrenildi. Peki Necip Memili’nin sağlık durumu nasıl?

Show TV’de ekranlara gelen ve toplumun ahlak yapısını dozamın yanında şiddeti teşvik eden dizilerin başında yer alan 'Çukur' dizisinin setinde kaza geçiren Necip Memili’nin ameliyatını Beşiktaş takım doktoru Sarper Çetinkaya yaptı. Çetinkaya, instagram'da paylaştığı kareye, "Dizi çekimi sırasında sette sakatlanan 'Çukur'un 'Cumali’si Necip Memili sol dizinden artroskopik menisektomi ameliyatı oldu" notunu yazdı. Doktoruyla birlikte fotoğraf çektiren Memili’nin üzerindeki Beşiktaş kaptanı Necip Uysal imzalı forması dikkati çekti.

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da doğan Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarından bu yana birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu halen Moda Sahnesi’nde tiyatro oyunlarına devam etmektedir. Dizi kariyerine 2006 yılında ‘Yaprak Dökümü’ ile başlayan oyuncu, ‘Dila Hanım’ dizisindeki Azer rolü ile dikkat çekmiştir. ‘Hanımın Çiftliği’, ‘Yalan Dünya’, ‘Bedel’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ ve ‘Dolunay’ gibi yapımlarda rol alan Memili, son olarak oynadığı Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet’teki performansıyla büyük beğeni topladı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 21:14
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